Wimbledon 2026: Zverev, Fery, Sinner y Djokovic sellan su pase a las semifinales

Las semifinales de Wimbledon 2026 ya están definidas y prometen un espectáculo de primer nivel en la Catedral del tenis. Alexander Zverev, Arthur Fery, Jannik Sinner y Novak Djokovic superaron una intensa jornada de cuartos de final y continúan en la lucha por levantar el trofeo más prestigioso sobre hierba. La clasificación del británico Arthur Fery se convirtió en la gran sorpresa del campeonato, mientras que Djokovic necesitó recurrir a toda su experiencia para sobrevivir a un duelo memorable ante Félix Auger-Aliassime. Por su parte, Zverev y Sinner confirmaron que llegan a la recta decisiva del torneo con un tenis sólido, dominante y muy difícil de contrarrestar.

La jornada dejó cuatro historias muy diferentes, pero un mismo denominador común: el enorme nivel competitivo que se está viendo en Wimbledon. Las semifinales enfrentarán a Alexander Zverev contra Arthur Fery y a Jannik Sinner contra Novak Djokovic, dos duelos que mezclan potencia, juventud, experiencia y la presión de estar a un paso de la gran final.

Zverev y Fery: potencia alemana frente a la gran revelación británica

Alexander Zverev dio un golpe de autoridad al derrotar con claridad al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4 y 6-2. El alemán dominó el encuentro desde el servicio y apenas concedió oportunidades a su rival. Con un 76 % de primeros saques y un impresionante 82 % de puntos ganados con el segundo servicio, Zverev mostró una versión extremadamente sólida y madura. Fritz conectó 17 aces, pero ni siquiera esa cifra le permitió equilibrar el partido.

El número dos del cuadro convirtió cuatro de las seis bolas de break que tuvo a su favor y anuló todas las opciones de ruptura del estadounidense. Además, ganó 93 puntos totales frente a los 73 de Fritz, una diferencia que explica perfectamente la superioridad mostrada sobre la pista. El alemán llega a semifinales con la sensación de tener el juego más estable de todo el torneo.

Sin embargo, enfrente tendrá a la gran sorpresa de Wimbledon. Arthur Fery hizo estallar la ilusión del público británico tras eliminar al italiano Flavio Cobolli por 6-4, 7-6 (7-0) y 6-0. El jugador local fue creciendo con el paso de los sets hasta terminar ofreciendo un tenis prácticamente perfecto en el tramo final del encuentro.

Arthur Fery en Wimbledon / WIMBLEDON

Fery destacó especialmente por su eficacia con el segundo servicio, donde ganó el 67 % de los puntos, una cifra muy superior al 36 % de Cobolli. Además, sumó 42 puntos al resto y convirtió cinco de las nueve oportunidades de break que generó. El contundente 6-0 del tercer set reflejó el dominio absoluto del británico, que disputará las primeras semifinales de Grand Slam de su carrera y buscará seguir haciendo historia ante Zverev.

Sinner mantiene el ritmo de campeón antes del gran desafío

Jannik Sinner continúa avanzando con una autoridad que asusta a sus rivales. El italiano superó a Jan-Lennard Struff por 7-5, 7-6 (7-4) y 6-3 en un partido donde volvió a demostrar por qué muchos lo consideran el principal candidato al título.

Jannik Sinner, durante el partido ante Jan-Lennard Struff / DANIEL HAMBURY

Sinner conectó 16 aces, logró un 65 % de primeros servicios y ganó un espectacular 84 % de esos puntos. Más allá de la potencia de su saque, volvió a destacar por su capacidad para controlar los intercambios desde el fondo de la pista y por su inteligencia táctica en los momentos importantes.

El número uno del cuadro ganó 114 puntos totales frente a los 95 de Struff y fue claramente superior en la devolución, conquistando 36 puntos al resto por los 30 del alemán. También aprovechó tres de las nueve bolas de break que generó, suficientes para inclinar el partido a su favor sin necesidad de llegar al cuarto set. Su rendimiento confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que será un rival muy difícil de superar en las semifinales.

Djokovic resiste una batalla épica y desafía al número uno

El partido más emocionante de los cuartos de final enfrentó a Novak Djokovic y Félix Auger-Aliassime. El serbio necesitó cinco sets para imponerse por 7-6 (12-10), 3-6, 6-3, 6-7 (4-7) y 7-6 (10-7) en un encuentro espectacular que se decidió por pequeños detalles.

Djokovic celebra su pase a la semifinal de Wimbledon / X

Auger-Aliassime firmó una actuación sobresaliente con 29 aces y un nivel muy alto con el servicio, pero Djokovic volvió a demostrar que su experiencia en los grandes escenarios sigue siendo un factor diferencial. El serbio solo convirtió dos de las trece bolas de break que dispuso, aunque supo imponerse en dos de los tres tie-breaks disputados, el aspecto que terminó decantando el partido a su favor.

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Los números reflejan la igualdad del choque: Djokovic ganó 189 puntos por los 185 del canadiense después de más de cuatro horas de juego. Ahora tendrá un reto mayúsculo frente a Jannik Sinner en una semifinal que muchos consideran una final anticipada, mientras que Zverev buscará imponer su condición de favorito frente al sorprendente Arthur Fery para completar una final que promete ser inolvidable.