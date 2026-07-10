Alexander Zverev supera a Arthur Fery y avanza a la final tras un sólido triunfo en semifinales de Wimblendon

Alexander Zverev confirmó su condición de favorito al clasificarse para la final del torneo después de imponerse al británico Arthur Fery por 6-2 y 7-6 (7-4) en una semifinal marcada por el dominio del alemán durante gran parte del compromiso. Aunque el segundo parcial presentó una mayor resistencia por parte del jugador británico, la jerarquía del número dos del cuadro terminó inclinando la balanza en un partido donde el saque y la contundencia en los puntos importantes fueron determinantes. Con esta victoria, Zverev continúa demostrando un excelente estado de forma y se consolida como uno de los grandes candidatos al título.

Desde el inicio del encuentro, Alexander Zverev tomó el control de las acciones gracias a la potencia de su servicio y a la profundidad de sus golpes desde el fondo de la pista. Arthur Fery intentó mantenerse competitivo durante los primeros juegos, pero la presión constante ejercida por el alemán terminó generando errores que facilitaron el quiebre de servicio decisivo. El parcial concluyó con un claro 6-2, reflejando la superioridad de un jugador que apenas concedió oportunidades y que administró con inteligencia cada intercambio para imponer su ritmo de juego.

El segundo set mostró una versión mucho más competitiva del británico. Arthur Fery logró mejorar considerablemente su porcentaje de primeros servicios y encontró mayor agresividad con su derecha, lo que le permitió sostener sus turnos de saque y llevar el parcial hasta un desempate. Sin embargo, cuando el partido alcanzó su momento de máxima tensión, volvió a aparecer la experiencia de Zverev, quien administró mejor la presión, redujo los errores no forzados y cerró el tie-break por 7-4, sellando así su clasificación a la gran final sin necesidad de disputar un tercer set.

Las estadísticas reflejan la superioridad del alemán

Los números del encuentro explican con claridad por qué Alexander Zverev fue el justo vencedor de la semifinal. El alemán conectó 9 aces, casi el doble que los 5 de Arthur Fery, además de cometer únicamente 2 dobles faltas, frente a las 4 de su rival. También presentó un mejor porcentaje de primeros servicios, con 75 %, superando el 70 % del británico.

Zverev sella su pase a la final de Wimbledon / EFE

Uno de los aspectos más determinantes estuvo en la efectividad con el saque. Zverev ganó el 78 % de los puntos disputados con su primer servicio y un sobresaliente 89 % con el segundo, cifras muy superiores al 59 % y 48 %, respectivamente, registrados por Fery. Esa consistencia impidió que el británico encontrara oportunidades reales para cambiar el rumbo del encuentro.

Mayor efectividad en los momentos decisivos

Otro de los factores que marcó diferencias fue la capacidad de Alexander Zverev para aprovechar las oportunidades de quiebre. El alemán convirtió 4 de las 8 opciones de break que generó, mientras que Arthur Fery solo dispuso de una posibilidad y la aprovechó. Además, Zverev dominó ampliamente los puntos de devolución al conquistar 45 puntos de recepción, frente a los 17 obtenidos por el británico, una diferencia que evidencia la constante presión ejercida sobre el servicio de su rival.

Zverev sella su pase a la final de Wimbledon / SD

El dominio estadístico también quedó reflejado en el total de puntos ganados durante el encuentro. Zverev acumuló 107 puntos, mientras que Fery sumó 70, además de imponerse en 19 juegos contra 12 de su oponente. El alemán también protagonizó la mejor racha del partido con cinco juegos consecutivos y una secuencia de 15 puntos seguidos, indicadores que ilustran los momentos de absoluto control que tuvo durante la semifinal.

Zverev llega lanzado a la gran final

La clasificación confirma el gran momento competitivo que atraviesa Alexander Zverev. Más allá del resultado, el alemán mostró una combinación de potencia, regularidad y serenidad que lo convierte en un rival extremadamente difícil de superar. Su servicio volvió a ser una de sus principales armas, mientras que su capacidad para elevar el nivel en los puntos de mayor presión terminó marcando la diferencia frente a un Arthur Fery que dejó buenas sensaciones, especialmente en el segundo set, pero que todavía evidenció la distancia existente respecto a la élite del circuito.

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Con este triunfo, Zverev afrontará la final con la confianza reforzada y el objetivo de conquistar un nuevo título, respaldado por un tenis sólido y por unas estadísticas que reflejan el amplio dominio exhibido en las semifinales.