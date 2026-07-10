Sinner tumba a Djokovic y se cita con Zverev en la final de Wimbledon

El tenista alemán Alexander Zverev y el italiano Jannik Sinner han accedido este viernes a la final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' del año y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), gracias a sus respectivos triunfos por 7-6(0), 6-2 y 6-4 ante el británico Arthur Fery y por 6-4, 6-4 y 6-4 contra el serbio Novak Djokovic.

En la Pista Central del All England Lawn Tennis Club, el reñido juego inaugural auguró batalla entre Zverev, número 3 del ranking mundial, y Fery, nº 114 en ese ranking de la ATP y que vivía su particular cuento de hadas. Aunque Zverev hizo 'break' en el cuarto juego, no lo consolidó y su adversario recuperó terreno perdido hasta forzar la muerte súbita.

Ahí el alemán ya no dio ninguna opción a Fery, que tenía el apoyo de unas gradas donde se vio al futbolista Virgil van Dijk y a los actores Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, entre otros famosos. Fery comenzó sereno el segundo set, pero Zverev aceleró el marcador con dos roturas seguidas (4-1) y llevándose entre medias su turno de saque en blanco.

Las derechas largas y esquinadas del teutón le brindaron a su favor esa manga y luego aguantó el pulso al inicio de la siguiente, que fue a la postre la definitiva. Excepto el 1-2 de los primeros compases, apenas sufrió Zverev frente al sorprendente jugador local y remontó raudo (3-2), mostrando a continuación que seguía con su servicio impoluto.

Novak Djokovic golpea la pelota en su partido de semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner. / EP

Acarició otro 'break' en un séptimo juego donde Fery salvó de milagro un 0-40. No en vano, el germano volvió a lucir en el décimo juego sus saques profundos y un 'drive' certero, junto a una subida fácil a la red, y después de dos horas y cuarto ató su billete para el partido por el título, que si lo conquista sería su segundo título del 'Grand Slam'.

Sinner cansa a Djokovic

Enfrente intentará evitarlo Sinner, verdugo de Djokovic en dos horas y 20 minutos. No obstante, viendo el arranque de esta segunda semifinal en el cuadro individual masculino, parecía que el encuentro iba a durar más. Ninguno de los dos tenistas se dio tregua al servicio, exceptuando un 30-40 que el serbio neutralizó durante el quinto juego.

Sinner apretó en el noveno juego con un 15-40 y en la segunda opción consiguió el botín. De inmediato, el nº 1 del ranking mundial consolidó esa ventaja y se adjudicó un set que tuvo su calco en el siguiente, pues en el quinto juego también 'Nole' apuró para salvar dos bolas de rotura; aun así, fue un aviso de lo que llegó en el séptimo, un 'break' clave.

El italiano se colocó ahí 4-3, consolidó tal renta con su posterior servicio en blanco e igualmente en el décimo juego ató el parcial, con su rival cansado. Prácticamente lo acabó de rematar el primer juego del tercer set, donde Djokovic luchó sin premio por mantener el servicio y se vio a remolque desde temprano, dejando en anécdota el tercer juego.

Y es que una hora y 54 minutos había tardado el balcánico en tener a su disposición una bola de 'break', pero Sinner evitó sustos con uno de sus muchísimos 'aces'. Con aplomo y luciendo ese colchón en el marcador, el italiano confirmó su buen partido con un triunfo que apartó a 'Nole' del camino hacia lo que podría haber sido su vigesimoquinto 'grande'.

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Sinner intentará repetir el título del año pasado, después de que Carlos Alcaraz ganara en los dos años anteriores.