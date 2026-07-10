La úndecima edición del BBVA Open Internacional Valencia llega con novedades

El Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia sirvió de escenario este viernes 10 de julio de 2026 para la presentación de la undécima edición del BBVA Open Internacional Valencia, el único torneo WTA 125 de la Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue la anfitriona de la cita que reunió a la directora del torneo, Anabel Medina; al director teriitorial de BBVA, José Nanuel Mieres; al director ejecutivo de Tennium, Joaquín Ríos; al presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Paco Vicent y al presidente del Sporting Club de Tenis, Miguel Selvi. Entre el público asistente la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y miembros del consistorio valenciano y de la organización del torneo.

Autoridades políticas, deportivas y falleras, en la presentación del BBVA Open Internacional Valencia. / LUCÍA COMPANY

Anabel Medina, antes de desgranar todas las novedades de esta nueva edición del BBVA Open Internacional Valencia, quiso agradecer el cariño personal y apoyo profesional de María José Catalá y el respaldo económico de las administraciones públicas y privadas, en especial al BBVA que ha estado al lado de este torneo desde el primer momento. "Los sueños deportivos necesitan del apoyo económico para salir adelante, sin él no estaríamos aquí a día de hoy". "Este evento deportivo nace para que las tenistas valencianas puedan competir en casa, delante de su gente, para apoyar al tenis español y que todos puedan disfrutar de tenis femenino en la Comunidad Valenciana. Somos el primer torneo WTA en la historia de nuestra Comunidad y hay que sacar pecho por ello".

LUCÍA COMPANY

Novedades

En cuanto a las novedades, la primera es el cambio de fecha, de junio la competición se traslada a septiembre, en concreto del 13 al 20 de este mes, de nuevo, y por quinto año consecutivo, en el Sporting Club de Tenis. "Nos movemos a septiembre buscando que haga menos calor y también con la intención de atraer al mejor cuadro de jugadoras posible. Al adaptarnos mejor al calendario WTA, es posible que vengan muchas de las mejores jugadoras del mundo".

"Además vamos a dar un nuevo impulso a la parte comercial y social para que los aficionados puedan disfrutar de una zona de ocio alrededor de este deporte. Tendremos una acción con el Banco de Alimentos para dar mayor importancia a la parte solidaria y social y, de la mano de BBVA, vamos a hablar del papel de la inteligencia artificial en el tenis, analizando partidos, rivales, abundando en la nutrición...", añadió Medina.

Un trofeo especial

Durante el acto, la alcaldesa, la directora del torneo y la fallera mayor de València han descubierto el trofeo oficial del torneo en esta undécima edición, realizado de forma artesanal por un artista fallero. La pieza representa la figura de una fallera como símbolo de la cultura valenciana y refuerza la vinculación del certamen con la identidad de la ciudad. "Queremos que el trofeo sea simbólico de la cultura valenciana. Como Ximo (Joaquín Ríos) y yo somos muy falleros, nos gustan mucho las Fallas, pensamos en un ninot con el que hacer un homenaje a la cultura y filosofía de Valencia. Por ello, a partir de ahora, el trofeo de la campeona va a tener una historia y este año esa historia va dedicada a las Fallas de Valencia, nuestra fiesta más importante, y como la figura más importante de esta fiesta es la fallera, el trofeo es un homenaje a esta fiesta. Es una manera de exportar a Valencia fuera de nuestras fronteras", explicó la directora del torneo.

El trofeo de la undécima edición. / LUCÍA COMPANY

Otras intervenciones

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fueo la encargada de abrir los parlamentos y definió a Anabel Medina como "un sello de calidad para cualquier evento. Hablamos de un torneo que no solo tiene un retorno económico para la ciudad, sino también un importante impacto social por su apuesta por la igualdad y la inclusión. En el certamen se favorecerá el contacto y el aprendizaje de niñas y jóvenes con jugadoras profesionales; la compensación de la huella de carbono; se celebrará el Women’s Day, que reúne a mujeres líderes del deporte, la ciencia, la empresa y la comunicación; y tendrán lugar jornadas sobre inteligencia artificial con profesionales de distintos sectores”.

"València ha demostrado ser una gran anfitriona de grandes competiciones deportivas por experiencia, por infraestructuras, por capacidad hotelera y organizativa, y por la implicación de instituciones públicas y privadas. Es un orgullo albergar un evento deportivo de este calibre, que se identifica con la estrategia de una ciudad que cree en el deporte como herramienta de proyección internacional". "Once años después, este Trneo ha crecido pero sigue con el mismo objetivo, su apuesta por la mujer y el talento femenino".

Intervención de María José Catalá. / LUCIA COMPANY

La sostenibilidad seguirá siendo una de las principales señas de identidad del torneo, que fue el primero en compensar íntegramente su huella de carbono, en línea con los valores de su principal patrocinador, el BBVA. A ello se sumará la apuesta por la aplicación responsable de la inteligencia artificial, que este año cobrará un papel destacado a través de una mesa redonda con expertos sobre su aplicación al mundo de la empresa y del deporte de élite.

En este sentido, el director territorial Este de BBVA, José Manuel Mieres, reafirmó el apoyo de la entidad al torneo por lo que representa desde hace años: "Respaldar el talento, la excelencia y la capacidad de superación. En BBVA entendemos la innovación, y en particular la inteligencia artificial, como una herramienta para ampliar capacidades, mejorar la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades, siempre desde un uso al servicio de las personas. Porque la tecnología puede potenciar el talento, pero son el esfuerzo, la disciplina y la determinación los que marcan la diferencia". "Este Open impulsa el talento femenino y trabaja en la promoción de jóvenes tenistas, que crecen a partir de aquí".

José Manuel Mieres, director territorial Este de BBVA. / LUCIA COMPANY

El director ejecutivo de Tennium, Joaquín Ríos, tomó la palabra para analizar la dimensión del evento: "Se ha convertido en una referencia nacional e internacional, algo que percibimos desde una empresa que organiza campeonatos en España, Europa y Latinoamérica". "Es un evento en el que hay deporte y mucho contenido social ".

Joaquín Ríos, director ejecutivo de Tennium, sentado con el micrófono en mano. / LUCÍA COMPANY

En el ámbito local, el respaldo al torneo ha contado con las intervenciones de los representantes de los principales estamentos deportivos. Miguel Selvi, presidente del Sporting Club de Tenis, explicó que en cinco años "hemos pasado de convencer a los socios para albergar un evento de estas características a tener a los niños del club haciendo cola para participar en él".

Paco Vicent, con el micrófono, escoltado por Anabel Medina y por Miguel Selvi. / LUCÍA COMPANY

Por su parte, Paco Vicent, presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, valoró que gracias al BBVA Open Internacional de Valencia: "Muchas de las niñas que comienzan en el mundo del tenis con nosotros tienen la oportunidad de mirar hacia una meta concreta, que además se disputa en su ciudad y reúne a las mejores tenistas del mundo".

Sobre la competición

El torneo se celebrará en el Sporting Club de Tenis de València, ubicado en la avenida de les Balears, y repartirá 125.000 dólares en premios. La competición contará con 64 jugadoras, 25 nacionalidades representadas y 16 parejas en el cuadro de dobles, entre ellas algunas de las mejores raquetas del Top 100 femenino. El BBVA Open Internacional afronta una nueva edición como una de las competiciones femeninas de referencia en el calendario deportivo de la ciudad.

Las entradas para esta edición ya están disponibles en la web oficial del certamen: openinternacionalvalencia.com.