Alcaraz cede el segundo puesto del ranking a Zverev y Sinner afianza el número uno

Carlos Alcaraz bajó al tercer puesto del ranking ATP en favor del alemán Alexander Zverev, finalista en el reciente Wimbledon, mientras que el italiano Jannik Sinner se afianza como número uno tras su triunfo en el tercer 'Grand Slam' de la temporada.

Sinner se impuso (6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4) a Zverev este domingo en la final de Wimbledon para defender título en la hierba de Londres y volver a la carga en las citas señaladas con su quinto 'Grand Slam'. El de San Cándido remontó a un tenista alemán que por momentos mostró confianza renovada, sin pensar en las nueve derrotas seguidas contra el italiano, tras ganar su primer 'grande' el mes pasado en Roland Garros. Pero el número uno fue mejor en los momentos claves y se afianza en lo más alto del ranking con este triunfo, sumando ahora 13.450 puntos, con más de 5.000 de colchón. Por detrás, la final de Zverev le permite colocarse segundo (8.480) y superar al lesionado Alcaraz, con 8.160 puntos, tras perder 1.300 por su no participación en este 'Grand Slam'.

El murciano no juega por un problema en la muñeca derecha desde el mes de abril, y ya se perdió Roland Garros y Wimbledon, además de los Masters 1.000 de Madrid y Roma y el torneo de Queen's, con su regreso al circuito todavía en el aire.

Así está el top-10

En el 'top 10', ascienden un puesto el australiano Alex de Miñaur, quinto; el serbio Novak Djokovic, séptimo; el ruso Daniil Medvedev, octavo; y el italiano Flavio Cobolli, noveno; mientras que el estadounidense Ben Shelton cae un puesto hasta el sexto, su compatriota Taylor Fritz desciende tres hasta el décimo, y el canadiense Felix Auger-Aliassime sigue cuarto.

Respecto a la 'Armada' española, el segundo mejor clasificado es Alejandro Davidovich, que sube tres puestos hasta cerrar el 'top 20' con 2.160 puntos; y el tercero, Rafael Jódar, en 25º posición con 1.927 puntos. Por detrás, Jaume Munar (44º), Martín Landaluce (62º), Pablo Carreño (65º) y Daniel Mérida (82º).

Alejandro Davidovich / Kyle Gustafson/ZUMA Press Wire/d / DPA

Ranking WTA

En el ranking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka sigue como número uno (8.550 puntos) del ranking WTA pese a su derrota en los octavos de final de Wimbledon, en un 'top 3' en el que irrumpe la estadounidense Jessica Pegula (6.301), por detrás de la kazaja Elena Rybakina, segunda (8.143). La estadounidense Coco Gauff, semifinalista en la hierba londinense, sube tres puestos hasta el cuarto lugar, mientras la polaca Iga Swiatek baja tres lugares hasta el octavo.

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En cuanto a las españolas, Kaitlin Quevedo entró en el 'top 100' tras sus semifinales en Bastad (Suecia). Acompaña a Cristina Bucsa (41ª), Jessica Bouzas (62ª) y Oksana Selekhmeteva (88ª), mientras que Paula Badosa sube 26 lugares hasta el 115, tras su triunfo en Suecia.