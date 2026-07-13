TENIS
Roberto Bautista cuelga la raqueta por sorpresa en Huelva tras 21 años
El de Benlloch anuncia por sorpresa su retirada definitiva sin esperar hasta el final de la temporada
La Copa del Rey de tenis en Huelva ha sido su último torneo como profesional
A sus 38 años, ha ganado 12 títulos ATP y la Copa Davis de 2019, además de llegar a ser número 9 del mundo
El tenis valenciano pierde definitivamente a uno de los mejores tenistas de su historia. Roberto Bautista ya había anunciado el pasado 16 de abril que esta sería su última temporada en el tenis tras 21 años como profesional, pero no ha querido esperar hasta final de año y ha anunciado ya su adiós tras la disputa de la Copa del Rey este fin de semana en Huelva, donde cayó en semifinales ante el también español Dani Mérida, que venció por 3-6, 6-3 y 10-7.
El de Benlloch, que llegó a ser número 9 del ranking ATP (en 2019) y ganó 12 títulos en el circuito, fue también el héroe del equipo español en la final de la Copa Davis de 2019, en la que tras abandonar la concentración por el fallecimiento de su padre, regresó a tiempo para jugar la final e imponerse en dos sets en dos sets al canadiense Felix Auger-Aliassime. Unos éxitos que quedan en su historial después de 21 años en el circuito, en el que se despide con 436 victorias y 302 derrotas.
Anuncio de despedida
Roberto Bautista recibió un último homenaje el sábado en Huelva, pero su despedida definitiva la anunció con unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram. "La Copa del Rey de Tenis, de este fin de semana, ha sido el último torneo de mi carrera como profesional. Me hacía ilusión que este momento fuera en España, y este torneo tan emblemático era un escenario perfecto para despedirme. Gracias a la @copareytenis por contar conmigo una vez más y al @rcrtenishuelva1889 por la Medalla de Honor. Gracias por hacer que este adiós a la competición sea un recuerdo para toda la vida. Agradecido a todos los que habéis estado conmigo durante este viaje: hoy puedo decir que ha sido un exigente pero gran sueño por todo lo que el tenis me ha dado", señaló.
Sus 12 títulos, Shangái y Wimbledon
A sus 38 años, Roberto Bautista puede presumir de haber logrado 12 títulos en el circuito ATP, 11 de ellos en categoría 250 (dos en Auckland y en Doha, Stuttgart, Sofía, Chennai, Winston-Salem, Kitzbühel y Amberes) y uno de ellos en un Open 500 con el de Dubái en 2018. Disputó 23 finales, entre ellas la del Masters 1.000 de Shanghái en 2016 y llegó hasta las semifinales de Wimbledon en 2019, donde acabó perdiendo ante el serbio Novak Djokovic.
El pasado mes de mayo, Bautista se despidió también de València con un emotivo homenaje en la Copa Faulconbridge disputada en el CT Valencia tras caer eliminado en los octavos de final frente al belga Zizou Bergs.
- El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen
- Comunicado Oficial del Valencia Basket sobre Matt Costello
- Matt Costello abandona Valencia Basket y firma un contratazo con su nuevo equipo
- Sorprendente destino Champions para el exvalenciansita Peter Federico
- Meunier habla de su eliminación del Mundial en pleno fichaje por el Valencia CF: 'El futuro nos promete emociones hermosas
- Una leyenda y un exjugador del Valencia CF para la selección de Italia tras la marcha de Gattuso
- El posible aplazamiento del Valencia-Betis depende de un jugador tras el Argentina - Suiza
- Colocan a Mikael Jantunen en el radar de Valencia Basket