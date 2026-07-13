Roberto Bautista vuelve al fútbol tras dejar el tenis

El tenis valenciano y español ha perdido a uno de sus mejores exponentes de las últimas décadas con la retirada del Roberto Bautista, que cuelga la raqueta después de más de 21 años compitiendo al más alto nivel. Pero si en su día tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida al dejar el fútbol con 14 años cuando despuntaba como delantero en el Villarreal, 24 años después, la vida le vuelve a dar una nueva oportunidad de disfrutar del fútbol, aunque sea en una categoría menor.

El de Benlloch ha firmado por 'Els Ibarsos', recién ascendido a Primera FFCV (antigua Primera Regional) tras proclamarse campeón de liga del grupo I de Segunda FFCV. Y en agosto empezará ya la pretemporada con un equipo en el que aún tiene algunas amistades de su primera etapa en el fútbol.

Una manera de volver a disfrutar de la que fue su gran pasión de juventud y a escasos 13 kilómetros de su Benlloch natal. "Elegir entre tenis y fútbol fue de las decisiones más difíciles de mi vida seguro porque el fútbol era muy importante para mí y he seguido siendo siempre un gran aficionado. Ahora voy a volver a jugar en un equipo cerca de mi pueblo, en Els Ibarsos en Primera Regional. Quiero disfrutar con los amigos, recordar viejos tiempos en un equipo en el que tengo amistades de mi etapa en el fútbol y muy buen ambiente. Siempre que tenía la oportunidad iba a entrenar y jugaba esporádicamente. Voy a hacer la pretemporada en agosto y a jugar ya mis primeros partidos", destaca Bautista en declaraciones a Superdeporte.

La plantilla de Els Ibarsos, en un partido de la temporada pasada. / Juan Francisco Roca / Mediterráneo

Muy ligado al Villarreal

Y es que aunque acertó con su elección viendo la carrera que tuvo en el tenis, con 12 títulos, una Copa Davis, una final de Masters 1000, una semifinal de Wimbledon, unos JJOO y 23 finales ATP, siempre le quedó la espina del fútbol, el deporte que ha seguido de cerca durante toda su vida y más con su vinculación con el Villarreal, cuyo escudo ha lucido en muchos de sus torneos.

"Dejarlo fue muy chocante para mí, con casi 20 años soñaba aún con marcar goles, no con ganar títulos de ATP. Viví de cerca los primeros años del Villarreal en Primera, el torneo de Canal +, la Ciudad Deportiva del Villarreal, fueron momentos muy bonitos", añade Bautista.

Así elegió entre tenis y fútbol

Respecto al motivo que le llevó a decantarse por el tenis antes que por el fútbol pese a tener por delante también una prometedora carrera, lo explica así en Superdeporte. "Fue una decisión que tomé un poco influenciado por mi madre, mi padre quería que siguiera en el fútbol y aunque no me dijo nada cuando decidí, sé que se quedó un poco fastidiado. De todas formas, lo que me hizo elegir el tenis fue que era un deporte en el que ganaba o perdía yo, la responsabilidad para bien o para mal era mía y no dependía de otras circunstancias".

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Eso sí, ya con menos presión, ahora volverá a disfrutar con compañeros y amigos del fútbol sin dejar de lado el tenis, en el que quiere seguir vinvulado en un futuro próximo si puede ayudar como entrenador a algún joven tenista. Desde abril sabe que esta era su última temporada, pero ahora es cuando empieza el gran cambio, con el fútbol como primer objetivo deportivo.