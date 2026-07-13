Serena Williams alimenta los rumores: ¿pareja de Carlos Alcaraz?

¿Nueva pareja en el circuito ATP? La posibilidad de ver a Serena Williams y Carlos Alcaraz formando pareja en el dobles mixto del US Open 2026 ha cobrado todavía más fuerza después del último intercambio entre ambos en redes sociales. Lo que comenzó como una simple especulación empieza a adquirir tintes de auténtica operación mediática. Eso si, previamente tendrá que confirmar su regreso a las pistas del tenista español.

Todo surgió después de que Carlos Alcaraz publicara una galería de imágenes de sus entrenamientos acompañada del mensaje "Por el buen camino". Entre los miles de comentarios destacó uno especialmente llamativo: el de Serena Williams, que escribió un enigmático "They not ready" ("No están preparados"). El mensaje ha sido interpretado como un posible guiño a la idea de que ambos puedan compartir pista en el dobles mixto del US Open, un torneo que este año volverá a disputarse durante la semana previa al inicio de los cuadros individuales y que pretende reunir a algunas de las parejas con mayor impacto mediático del tenis mundial.

La hipótesis no resulta descabellada. Serena y Alcaraz son dos de los grandes iconos de Nike, representan generaciones completamente distintas y poseen un carisma excepcional dentro y fuera de la pista. Una pareja formada por ambos sería, sin duda, uno de los mayores reclamos del torneo.

Revolucionario dobles mixto

El US Open quiere dar un giro de 180 grados al torneo de dobles mixto, aunque no existe confirmación oficial, la sola posibilidad de reunir al gran referente del tenis actual con una de las mejores jugadoras de todos los tiempos ha provocado una enorme expectación. El objetivo del Grand Slam estadounidense es convertir el dobles mixto en uno de los grandes espectáculos del torneo. Para ello, los organizadores trabajan en un formato renovado que incentive la participación de las principales estrellas del circuito ATP y WTA. Si finalmente se concreta, el público podría disfrutar de un dúo que uniría dos generaciones y dos épocas completamente distintas del tenis.

Durante muchos años, el dobles mixto ha quedado eclipsado por los cuadros individuales. Sin embargo, la organización del US Open pretende cambiar esa realidad con una competición mucho más atractiva para jugadores, patrocinadores y aficionados.

Carlos Alcaraz. / EFE

Una pareja que revolucionaría el tenis

Más allá de los resultados, la hipotética unión entre Carlos Alcaraz y Serena Williams tendría un enorme valor simbólico. Pocas veces el tenis ha conseguido reunir sobre la misma pista a dos referentes de generaciones tan diferentes. Serena representa una de las carreras más exitosas de la historia del deporte. Alcaraz simboliza el presente y el futuro del circuito masculino. Juntos formarían una de las parejas más mediáticas jamás vistas en un torneo de dobles mixto. Alcaraz ya tiene experiencia, ya formó pareja con Raducanu.

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No sería extraño que cada uno de sus partidos agotara las entradas en cuestión de minutos y registrara audiencias millonarias en todo el planeta. El impacto también sería enorme en redes sociales, donde ambos acumulan millones de seguidores. Por ahora, ni el US Open ni los propios jugadores han anunciado oficialmente que vayan a competir juntos pero existe la posibilidad siempre y cuando el tenista murciano esté en plenas condiciones.