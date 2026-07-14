Carlos Alcaraz ve la luz al final del túnel: calendario y objetivos

Carlos Alcaraz tiene un mes por delante para volver al circuito. El Masters 1000 de Cincinnati, último gran torneo de preparación antes del US Open, es el objetivo. El tenista ve la luz al final del túnel, después de casi cuatro meses alejado de la competición por la lesión en la muñeca derecha que sufrió durante el Conde de Godó, el tenista murciano afronta la fase decisiva de su recuperación con un objetivo muy definido.

Las últimas noticias procedentes del entorno del número dos del mundo invitan al optimismo, según apunta La Verdad de Murcia. Aunque el tenista no figura en la lista oficial del Masters 1000 de Canadá, una ausencia que inicialmente despertó preocupación, la decisión responde a una planificación médica y deportiva cuidadosamente diseñada. Nunca se han acortado plazos y no se va a hacer ahora, cuando lo peor ya ha pasado.

El equipo de Alcaraz ha preferido concentrar todos los esfuerzos en llegar en las mejores condiciones posibles a Cincinnati, torneo que comenzará a mediados de agosto. Antes de eso tendrá que conseguir el alta médica y la idea es que el doctor Ángel Ruiz-Cotorro se la conceda esta misma semana. El pasado viernes lo vio en Barcelona y las sensaciones fueron muy positivas. La muñeca está sana, completamente curada, y poco a poco hay que ir incrementando las cargas.

Alcaraz optimista en redes sociales

El propio Alcaraz, de hecho, ha transmitido tranquilidad en los últimos días a través de sus redes sociales, pese a que su ausencia en el circuito le ha hecho perder el número 1 y posteriormente el número 2 del ránking ATP. En las imágenes compartidas desde Murcia se le puede ver entrenando sobre la pista cubierta de la academia que lleva su nombre en El Palmar y realizando ejercicios cada vez más exigentes, acompañados por un escueto pero significativo mensaje: "Por el buen camino". Esa publicación podría dejar claro que la evolución de la lesión es favorable y de que los siguientes controles médicos serán determinantes para aumentar progresivamente la intensidad de los entrenamientos.

Así ha sido su recuperación

La recuperación ha seguido un proceso marcado por la prudencia. Tras lesionarse en abril, Alcaraz tuvo que renunciar a algunos de los torneos más importantes del calendario como Madrid, Roma y Roland Garros. Posteriormente, también descartó disputar Queen's y Wimbledon. En una primera fase predominó el reposo y el tratamiento específico de la muñeca. Posteriormente comenzaron los ejercicios físicos, la carrera continua y los movimientos en pista sin exigir la articulación lesionada. Más adelante llegaron los primeros golpes controlados y, en las últimas semanas, los entrenamientos con mayor carga, aunque todavía bajo supervisión médica.

Samu López y Alcaraz / EFE

En el equipo del murciano, con Samuel López a la cabeza, nadie quiere fijar una fecha definitiva hasta comprobar que la muñeca responde sin molestias a los entrenamientos de máxima intensidad. Las dos próximas semanas, de hecho, serán decisivas y la autorización médica dependerá de la evolución diaria, sin asumir riesgos innecesarios. Para Ruiz-Cotorro tan importante son las pruebas diagnósticas como las sensaciones de Alcaraz cuando empiece a golpear fuerte la bola.

Tras un largo periodo de ausencia, el jugador de El Palmar confía en que Cincinnati marque el inicio de una nueva etapa en una temporada que comenzó de forma brillante antes de que la lesión interrumpiera su progresión. Si todo continúa según lo previsto, el Masters 1000 estadounidense será el escenario elegido para el esperado regreso de Alcaraz.