Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta

Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su vuelta a la competición. El tenista apunta a Cincinnati y aparece en la lista de inscritos del torneo. Un paso significativo: ya ve la luz al final del túnel. El Masters 1000 de Cincinnati puede ser el primer paso en su reincorporación al circuito ATP después de varios meses de baja por la lesión en la muñeca derecha y con el objetivo claro del US Open.

La presencia del número tres del mundo en la entry list no garantiza su participación definitiva, pero sí representa un importante paso adelante en su proceso de recuperación. Tras perderse los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, Wimbledon y el Masters de Canadá, Cincinnati aparece como el escenario más probable para su esperado regreso. El torneo estadounidense, que se disputará del 13 al 23 de agosto, tiene además un significado especial para Alcaraz. El español defenderá el título conquistado la temporada pasada, por lo que su presencia tendría un doble valor: recuperar sensaciones en la pista dura y proteger una importante cantidad de puntos en el ranking, donde ya ha bajado a la tercera posición.

Durante los últimos días, el propio Alcaraz ha compartido imágenes de sus entrenamientos en las que ya se le ve golpeando la pelota con la mano derecha, una señal evidente de que la recuperación avanza favorablemente. Sin embargo, tanto el jugador como su equipo mantienen la prudencia y no quieren precipitar el regreso antes de recibir todas las garantías médicas.

Así ha sido su recuperación

La recuperación ha seguido un proceso marcado por la prudencia. Tras lesionarse en abril, tuvo que renunciar a algunos de los torneos más importantes del calendario como Madrid, Roma y Roland Garros. Posteriormente, también descartó disputar Queen's y Wimbledon. En una primera fase predominó el reposo y el tratamiento específico de la muñeca. Posteriormente comenzaron los ejercicios físicos, la carrera continua y los movimientos en pista sin exigir la articulación lesionada. Más adelante llegaron los primeros golpes controlados y, en las últimas semanas, los entrenamientos con mayor carga, aunque todavía bajo supervisión médica.

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP / Europa Press

En el equipo del murciano, con Samuel López a la cabeza, nadie quiere fijar una fecha definitiva hasta comprobar que la muñeca responde sin molestias a los entrenamientos de máxima intensidad. Las dos próximas semanas, de hecho, serán decisivas y la autorización médica dependerá de la evolución diaria, sin asumir riesgos innecesarios. Para Ruiz-Cotorro tan importante son las pruebas diagnósticas como las sensaciones de Alcaraz cuando empiece a golpear fuerte la bola.

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Tras un largo periodo de ausencia, el jugador de El Palmar confía en que Cincinnati marque el inicio de una nueva etapa en una temporada que comenzó de forma brillante antes de que la lesión interrumpiera su progresión. Si todo continúa según lo previsto, el Masters 1000 estadounidense será el escenario elegido para el esperado regreso de Alcaraz.