Así celebraron Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Rafa Jódar la victoria de España en el Mundial

Tanto Carlos Alcaraz como Rafa Nadal son grandes aficionados al fútbol. Murciano y mallorquín comporten su pasión por este deporte. Reconocidos ambos madridistas y grandes seguidores de la selección española, su presencia es frecuente en grandes citas. Ambos celebraron por todo lo alto la victoria de España en el Mundial lograda este domingo en Nueva York. Alcaraz, además fue protagonista en la final frente a Argentina que se resolvió por 1-0 a favor de España con gol en la prórroga de Ferrán Torres.

RTVE

El murciano tuvo el honor de descubrir el preciado trofeo de la Copa del Mundo y portarlo al centro del campo antes del partido. Luego ya en las gradas, y luciendo la camiseta de España, Alcaraz vibró con la Roja, sufrió como el que más y por supuesto, celebró por todo lo alto en las gradas, el triunfo español cantando el ¡Que Viva España!

Alcaraz posa junto a la Copa del Mundo / FIFA

Alcaraz portó el cofre con la Copa del Mundo / FIfa

Nadal lo vivió intensamente

Mientras, Rafa Nadal siguió el partido rodeado de su familia y amigos y celebró con gran alegría la consecución de la segunda estrella para España.

Rafa Nadal animó a la selección / @RafaelNadal

El sábado, en la previa de la Gran Final, Rafa Nadal colgaba otro post en su cuenta de instagram recordando su pasado como futbolista y deseando mucha suerte a España: "Desde pequeño, el fútbol ha sido una de mis grandes pasiones. Siempre he disfrutado jugando, viendo partidos y apoyando a nuestra selección. Todavía recuerdo la emoción de vivir en Sudáfrica la final de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos!. Mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia ante una selección y un país 🇦🇷 al que respeto y admiro mucho. Muchísima suerte, ¡Vamos, España!"

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Quien también vibró con la final en directo en Nueva York fue Rafa Jódar, la joven perla de la Armada Española que también demostró ser un gran aficionado al fútbol y fiel seguidor de España.