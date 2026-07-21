Pedro Martínez avanza en el torneo de Estoril

Pedro Martínez ha debutado en el torneo de Estoril (Portugal), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, con un triunfo ante el portugués Henrique Rocha (7-5, 7-5).

El valenciano, actual número 159 del mundo y que tuvo que pasar por la fase previa, no ganaba un partido del cuadro principal en el circuito ATP desde el mes de febrero, cuando fue cuartofinalista en Buenos Aires, y este lunes pudo resarcirse, cortando una racha de seis derrotas consecutivas.

Un solitario 'break' le valió para llevarse el primer set. Ya en el segundo, cuando sacaba para llevarse el partido con 7-5 y 5-4, perdió su saque por primera vez en la noche. Aún así, ganó 10 de los siguientes 14 puntos para cerrar la contienda en dos horas y 11 minutos. Ahora, se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Luciano Darderi.

Jessica Bouzas, derrota en Praga

En cambio, la gallega Jéssica Bouzas se despidió en primera ronda del torneo de Praga, de categoría WTA 250 y disputado sobre pista dura, al perder frente a la checa Marie Bouzkova (7-5, 7-5), vigente campeona del certamen.

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Tampoco pudo seguir adelante Kaitlin Quevedo, eliminada en la misma ronda del WTA 250 de Hamburgo (Alemania), celebrado sobre arcilla, frente a la ucraniana Anhelina Kalinina (7-5, 6-4).