Novedades en el proceso de recuperación de Alcaraz: sus planes para Cincinnati

¿Cómo va la puesta a punto de Carlos Alcaraz? La última hora sobre la recuperación de su lesión de muñeca, el tenista ha regresado a los entrenamientos sobre la pista. La evolución está siendo positiva, pero el murciano mantiene la prudencia que han mantenido a lo largo de todo el proceso y todavía no tiene asegurada su vuelta a la competición.

La previsión es que Alcaraz viaje al Masters 1000 de Cincinnati con la intención de competir, aunque su presencia no está garantizada y, en caso de disputar el torneo, podría hacerlo sin encontrarse todavía al cien por cien de sus condiciones físicas, tal y como informa La Verdad de Murcia.

El tenista de El Palmar ya ha comenzado a golpear la pelota, aunque lo hace con una carga de trabajo reducida y sin disputar sets de entrenamiento. Tanto el jugador como su equipo quieren aumentar progresivamente la intensidad de las sesiones, respetando los plazos previstos y evitando cualquier paso que pueda comprometer el resto de la temporada. Los planes siguen en marcha, de hecho ya está en la lista de partipantes del US Open, gran objetivo de Alcaraz.

Primera prueba, Cincinnati

La recuperación marcha según los planes establecidos, aunque siempre con la cautela que han llevado durante todo el proceso. Cincinnati aparece como el escenario ideal para regresar, siempre que la evolución de la muñeca siga siendo favorable. El Masters 1000 estadounidense permitiría a Alcaraz volver a competir antes del US Open, recuperar ritmo de partido, desengrasar el cuerpo tras varias semanas de inactividad y comprobar cómo responde la articulación bajo la exigencia de un encuentro oficial.

En cualquier caso, la presencia del murciano dependerá exclusivamente de las sensaciones que transmita su muñeca en las próximas semanas. Si persiste cualquier tipo de molestia, la prioridad seguirá siendo llegar en las mejores condiciones posibles al último Grand Slam de la temporada, aunque eso implique renunciar a competir en Cincinnati.

Noticias relacionadas

Carlos Alcaraz junto a Lamine Yamal y el trofeo de Campeones del Mundo / FIFA

Su ranking ATP

En ambos torneos, Alcaraz defiende el máximo de puntos posibles (3.000 en total) después de alzarse el pasado año con los títulos en ambos torneos. La prioridad en su regreso no es ni mucho menos pensar en títulos ni puntos, pero tampoco despistarse de ello. Desde su lesión, el tenista murciano ha pasado de estar luchando codo con codo con Jannik Sinner por el primer puesto del ranking a alejarse a más de 5.000 puntos, perdiendo también con ello el segundo escalón del podio tras el buen papel de Zverev durante estos meses.