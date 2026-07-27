Alcaraz bate un nuevo récord sin jugar

Carlos Alcaraz lleva desde el mes de abril fuera del circuito ATP de tenis por lesión, sin embargo, sigue batiendo récords. El murciano encadena cuatro años de manera consecutiva dentro del top 5 del ranking, una clara demostración de su dominio, que no le ha hecho bajar más allá de la tercera posición del ranking, ya que gozaba de una buena diferencia de puntos con sus perseguidores. El tenista de El Palmar sigue manteniendo una importante cantidad de puntos que le permiten estar holgadamente en el podio mundial. Eso sí, se ha alejado más de lo que le gustaría del número uno: Jannik Sinner.

El debut de Alcaraz en el Top 5 del ATP Rankings cumplió el pasado sábado cuatro años este sábado. El lunes 25 de julio de 2022, justo después de ser finalista en el ATP 500 de Hamburgo, el español figuró por primera vez en su carrera dentro de los cinco mejores del escalafón. Desde entonces, no ha bajado de estas posiciones en el circuito. Esa misma temporada había debutado en el Top 30 (31 de enero), en el Top 20 (28 de febrero) y en el Top 10 (4 de abril), y durante su participación en Hamburgo, siendo el No. 6 del PIF ATP Rankings, se ganó el derecho a irrumpir en el Top 5.

Además, lo haya hecho con 19 años, siendo menor que grandes leyendas como Roger Federer (21), Novak Djokovic (20) o Andy Murray (21) al momento de alcanzar ese hito, solo Rafael Nadal, que lo logró a los 18 años, le supera; sino que se haya mantenido en el tiempo en ese selecto grupo. El último que había podido durar al menos cuatro años en su primer periodo en el Top 5 del PIF ATP Rankings había sido justamente Murray, que debutó en este grupo en septiembre de 2008 y se mantuvo allí hasta principios de 2014.

A día de hoy, el español ocupa la tercera posición del ranking con un total de 8.160 puntos. Fue superado por Alexander Zverev, que escaló gracias a ser finalista en Wimbledon. Sin embargo, el alemán no está muy lejos (8.480 puntos) y el murciano podría recuperar ese puesto a medida que vaya ganando partidos. Sinner está muy lejos ahora mismo de todos: 13.450 puntos.

Alcaraz en Cincinnati en 2026 / ATP

3.000 puntos en juego para su vuelta

La gira norteamericana de Cincinnati y US Open es fundamental para Alcaraz. Defiende un total de 3.000 puntos, ya que resultó ganador el año pasado en ambos torneos, por lo que regresar en buena forma será clave si no quiere verse amenazado por los tenistas situados directamente por abajo. Aun así, como se lleva repitiendo desde hace semanas, no va a forzar lo mínimo si su muñeca no está bien.

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Si finalmente juega en Cincinnati, el regreso de Alcaraz está previsto para mediados de agosto. Sería su primer partido desde el mes de abril, cuando se lesionó de la muñeca en su debut en Barcelona. Tras verse forzado a renunciar a Roland Garros y a Wimbledon, no quiere que se le escape la oportunidad de conquistar de nuevo el US Open. Y está trabajando al máximo para conseguirlo.