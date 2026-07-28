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Rafa Jódar se estrena en Washington ganando a Fils por la vía rápida

Por su parte Cristina Bucsa ha caído en dieciséisavos de final ante Kudermetova

29/05/2026 May 29, 2026, Paryz, France: 2026.05.29 Paryz.Tenis.French Open Roland Garros 2026.Alex Michelsen - Rafael Jodar.N/z Rafael Jodar.Foto Pawel Andrachiewicz / PressFocus..2026.05.29 Paris.Tennis - French Open Roland Garros 2026.Alex Michelsen - Rafael Jodar.Rafael Jodar.Credit: Pawel Andrachiewicz / PressFocus,Image: 1106549560, License: Rights-managed, Restrictions: * Austria, Germany, France, Japan and Poland Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. DEPORTES Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press /. Restrictions: * Austria, Germany, France, Japan and Poland Rights OUT *

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Claudia Arce

EFE

Rafael Jódar ha ganado este martes por 7-6(5) y 6-3 al francés Arthur Fils y ha accedido a los octavos de final en el torneo ATP 500 de Washington D.C. (Estados Unidos), mientras que ahí Cristina Bucsa ha perdido por 5-7, 7-6(4) y 6-0 ante la uzbeka Polina Kudermetova en los dieciseisavos del cuadro WTA 500.

En este Mubadala DC Open, Jódar cedió su servicio en el largo juego inaugural del partido, pero enseguida hizo 'contrabreak'. Luego, excepto un fugaz 30-40 en el séptimo juego mientras él sacaba, apenas se dieron opciones al resto y eso abocó el primer set a la muerte súbita; y ahí el madrileño mostró entereza para adjudicárselo por un apretado 7-5.

Fils empezó a sufrir y salvó una bola de quiebre nada más comenzar el segundo set, donde en el tercer juego ya sí encajó una dura rotura. Para colmo, después del quinto solicitó atención médica por molestias en la parte alta de su muslo izquierdo, casi en la cadera, y desde entonces se le notó algo renqueante hasta perder el encuentro tras casi dos horas.

Mientras, en el certamen femenino, Bucsa remontó un escenario adverso en el primer set de su duelo contra Kudermetova y llegó a ir 1-3 arriba durante la segunda manga. Sin embargo, la cántabra pagó su inactividad de dos meses a causa de una lesión de muñeca; su oponente se sobrepuso y ya en el 'tie-break' Kudermetova volteó el marcador hasta ganar por 7-4.

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Bajo esa dinámica donde las tornas habían cambiado por completo, el tercer set no tuvo historia y la uzbeka le rompió todos los servicios a Bucsa, manteniendo sus propios turnos de saque sin aparentes problemas y logrando un 'rosco' que le sirvió para sellar el triunfo y avanzar de ronda.

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