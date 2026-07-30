¿Qué ha sido de Andrés Santamarta, el tenista valenciano que llegó a ser número 1 del mundo júnior en 2025?

El tenista valenciano Andrés Santamarta lograba en 2025 erigirse en el número 1 del mundo en el Circuito Júnior, algo que ni siquiera Carlos Alcaraz o Rafa Nadal habían logrado. Sólo Javier Sánchez Vicario, en 1986 y Martín Landaluce, en 2023, habían alcanzado antes la cumbre de la clasificación júnior, un honor que lograba Santamarta el 9 de junio de 2025. Ahora, un año y dos meses más tarde de aquella gesta el joven prodigio valenciano ocupa el puesto 754 pero ya de la clasificación ATP. Santamarta nació el 23 de enero de 2007 y por tanto, en 2025, año en el que cumplió los 18, se acababa su etapa júnior siguiendo las reglas de la ITF.

Andrés Santamarta / ATP

El valenciano, así, tras culminar una gran etapa júnior y cerrar 2025 en la posición número 10 del ránking mundial sub'18, se ha aventurado ya este 2026 en el Circuito de los 'mayores'. Su mejor posición en el ránking absoluto de la ATP ha sido de momento el número 604 que alcanzaba el 2 de febrero de este año. Ahora atesora 41 puntos y ha caído en las últimas semansa 27 posiciones para ocupar ahor la 754. Por tanto, ahora Andrés Santamarta necesita ir sumar puntos para tener opciones de entrar en las fases previas de los torneos ATP. Para optar por una plaza en un ATP 250 debería ascender al menos hasta situarse entre los 300 mejores del mundo y para soñar con una previa de un Grand Slam, lo habitual es tener un ránking en torno al 220 ó 200 o bien lograr una plaza de wild card.

Campeón con la Universidad de Virginia

De momento, y mientras lucha por hacerse un hueco en el Circuito ATP, Andrés Santamarta ha optado por la vía estadounidense incorporándose a la Universidad de Virginia, que destaca precisamente por su potencial tenístico. De hecho, con el equipo de Virginia, el valenciano se ha proclamado campeón de la NCAA por equipos, la Liga Universitaria de EEUU. Andrés fue determinante en la victoria de su equipo ya que consiguió el punto definitivo tanto en la eliminatoria de semifinales como en la de cuartos de final. En la gran final, Santamarta y sus compañeros se llevaban el título tras superar por 4-3 a la Universidad de Texas. Una actuación que le sirvió para ser designado con e ltítulo de 'mejor rookie de la Región Atlántica' y como uno de los integrantes del tercer equipo ideal. En su primer curso ha firmado 17 victorias y 6 derrotas en la modalidad individual y 12-15 en la de dobles.

Siguiendo los pasos de Rafa Jódar

Al igual que ha hecho este curso Andrés Santamarta, también la joven sensación del Circuito profesional, el español Rafa Jódar también optó por seguir su formación en la Universidad de Virginia tras poner fin a su etapa júnior. Jódar jugó en Virginia la temporada 2024-2025 y fue elegido mejor rookie del año acabando el año en el cuarto puesto del ránking universitario. Ahora, Jódar, que tan sólo tiene un año más que Santamarta (17-9-2006), ocupa la posición 24 de la ATP y se codea con los grandes del Circuito.

Inmerso en el Circuito Challenger

Tras la conclusión de la Liga Universitaria estadounidense, Andrés Santamarta se ha 'lanzado' también al Circuito Challenger con el objetivo de seguir mejorando y subiendo posiciones en el ránking. Durante los meses de junio y julio ha disputado un total de 6 torneos, tres de ellos de categoría Challenger 50: Royan Francia (cayó en primera ronda), Plovdiv, Bulgaria (alcanzó las semifinales) y Lieja, Bélgica (cayó en primera ronda), uno de categoría Challenger 75: Bunschoten, Países Bajos (eliminado en primera ronda) y por último, el M25 de Dénia donde también cayó en primera ronda. Así suma en el circuito Challenger este 2026 un balance de 4 victorias y 6 derrotas.

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Andrés Santamarta continuará en la Universidad de Virginia en la temporada 2026-2027 donde completará su segundo año de estudios y seguirá formando parte del equipo de tenis.