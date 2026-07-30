¡Carlos Alcaraz enseña un cambio de look radical! Se hace trenzas como Cucurella

Carlos Alcaraz ha sorprendido a todos subiendo a sus redes sociales una foto con su nuevo look. El murciano se ha hecho unas trenzas de raíz, las llamadas cornwows, un peinado que proviene de l acultura afroamericana y que se ha extendido por el mundo del deporte especialmente entre los jugadores de la NBA. Recientemente Alcaraz había aparecido con un pelo sensiblemente mucho más largo de lo que en él había sido habitual hasta ahora, algo que le ha permitido optar ahora por un peinado mucho más atrevido: las trenzas.

El murciano ha colgado un post en instagram donde se vé cómo le hacen su nuevo peinado y de paso repasa las vivencias de un mes de julio marcado por su presencia en EEUU junto a la selección española de fútbol disfrutando de la victoria de España en el Mundial.

Cucurella también se hace trenzas

Alcaraz no es el único que ha lucido trenzas en sus redes sociales últimamente ya que también ha sorprendido Marc Cucurella cambiando sus habituales rizos por las trenzas. Tras tatuarse la cara de Luis de la Fuente cumpliendo su promesa tras ganar el Mundial, Cucurella vuelve a ser noticia por su cambio de imagen.

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Marc Cucurella también luce trenzas / SD

Alcaraz, camaleónico

Carlos Alcaraz suele cambiar habitualmente de look y siempre se ha mostrado atrevido y divertido con su cabello, como en este ocasión. Lo hemos podido ver rapado prácticamente al certo, teñido de rubio platino, con el pelo largo y ahora, con trenzas. Uno de sus cambios más comentados fue en El US Open de 2025 cuando apareció rapado debido a un error de su hermano Álvaro al que se le fue la mano con el cortador de pelo. tras ganar el torneo y cuando ya le había crecido un poco el pelo, cumplió su promesa de teñirse de rubio.

Carlos Alcaraz apareció rapado en el US Open 2025 por un error de su hermano / ATP