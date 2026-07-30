Cuándo juega Carlos Alcaraz el US Open 2026: calendario, fechas y dónde ver por TV

El regreso de Carlos Alcaraz al circuito está cada vez más cerca y su gran objetivo está claro: el US Open. El tenista murciano sigue trabajando cada día en la pista cubierta situada cerca del Campo de El Palmar. Su muñeca está curada y ya solo piensa en la gira estadounidense de pista rápida: primero Cincinnati y después Nueva York. Entrena cada vez mejor, golpeando la bola con más fuerza cada día y con ganas de viajar a Estados Unidos en agosto, pero si hay riesgo de recaída no irá a Cincinnati. ¿Cuándo se juega el Us Open?

La temporada americana ha dado comienzo esta semana, con Washington y Los Cabos, sin presencia del actual número tres del mundo. La recuperación absoluta es el principal desafío de Carlos Alcaraz, que, en su hoja de ruta, tiene fijada la presencia en Cincinnati y después en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del curso y que ganó la temporada pasada. La dolencia ha dejado sin opciones al español en Roland Garros y Wimbledon, dos eventos donde llegó hasta el final en 2025. Con triunfo en París y final en Londres. Ahora mira a Nueva York.

El murciano es el vigente campeón de Cincinnati que previamente consiguieron Sinner, en 2024, y Djokovic, en 2023, en 2020 y 2018. Y también del Abierto de Estados Unidos, el sexto Grand Slam que consiguió, el penúltimo antes de triunfar en Australia en enero pasado, cuando completó la relación de 'grandes'.

La pasada temporada Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Fue su segundo título en Nueva York. Este año buscará el tercero, aunque previamente tiene que ser cómo responde su muñeca a tantos meses de lesión.

Carlos Alcaraz. / LAP

¿Cuándo se juega el US Open?

El US Open de tenis 2026 se disputará en Nueva York del domingo 30 de agosto al domingo 13 de septiembre de 2026. La semana previa (Fan Week) incluye la fase previa y el torneo de dobles mixtos.

Noticias relacionadas

Dónde ver por TV el US Open de tenis 2026

Todos los partidos del US Open 2026, incluidos los que dispute el español Carlos Alcaraz, serán retransmitidos en directo en España por Movistar+.