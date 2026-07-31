Horario y dónde ver hoy el Rafa Jódar - Lorenzo Musetti de los cuartos de final del ATP 500 de Washington

Rafa Jódar (19 años) afronta esta madrugada uno de los partidos más importantes de la temporada. El madrileño se mide al italiano Lorenzo Musetti en los cuartos de final del ATP 500 de Washington, un duelo que puede marcar un antes y un después en su espectacular progresión durante 2026. Además de buscar el pase a las semifinales del torneo estadounidense, el español tiene un importante premio añadido: una victoria le situaría de forma virtual entre los veinte mejores jugadores del mundo, un nuevo hito en una campaña en la que ya se ha consolidado entre la élite del circuito ATP.

29/05/2026 May 29, 2026, Paryz, France: 2026.05.29 Paryz.Tenis.French Open Roland Garros 2026.Alex Michelsen - Rafael Jodar.N/z Rafael Jodar.Foto Pawel Andrachiewicz / PressFocus..2026.05.29 Paris.Tennis - French Open Roland Garros 2026.Alex Michelsen - Rafael Jodar.Rafael Jodar.Credit: Pawel Andrachiewicz / PressFocus,Image: 1106549560, License: Rights-managed, Restrictions: * Austria, Germany, France, Japan and Poland Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. DEPORTES Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press /. Restrictions: * Austria, Germany, France, Japan and Poland Rights OUT * / Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press

Un paso más hacia la élite del tenis mundial

Jódar, actual número 24 del ranking ATP, está firmando una brillante semana en Washington, donde todavía no ha cedido un solo set. En su estreno superó al francés Arthur Fils por 7-6 y 6-3, mientras que en octavos despachó con autoridad al japonés Kei Nishikori en poco más de una hora de juego, confirmando las excelentes sensaciones con las que ha iniciado la gira norteamericana sobre pista dura. Ahora le espera un exigente examen frente a Lorenzo Musetti, número 15 del mundo, que disputa su primer torneo tras más de tres meses alejado de las pistas por lesión, una ausencia que le impidió competir tanto en Roland Garros como en Wimbledon. El italiano venció a Matteo Arnaldi en su debut y necesitó tres mangas para eliminar a Aleksandar Vukic en los octavos de final, por lo que llegará con más desgaste al primer enfrentamiento de su carrera frente al español.

Rafa Jódar, durante el duelo ante Pablo Carreño. / Tolga Akmen

El encuentro abrirá el turno de noche en la pista central del ATP 500 de Washington y está previsto que comience a las 00:00 horas del sábado 1 de agosto (hora peninsular española), aunque el inicio definitivo dependerá de la duración de los partidos anteriores. El choque podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+, que ofrecerá la retransmisión íntegra del duelo entre el español y el italiano.

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Más allá del billete para las semifinales, el partido tiene un enorme valor para Jódar en la clasificación mundial. El madrileño comenzó el torneo instalado en el puesto 24, pero las victorias sobre Fils y Nishikori ya le han permitido acercarse a la zona noble del ranking. Si consigue derrotar a Musetti accederá a las semifinales del ATP 500 de Washington y escalará de forma virtual hasta el Top 20, un salto que reforzaría sus opciones de llegar al US Open como cabeza de serie y confirmaría el extraordinario crecimiento que está protagonizando esta temporada.