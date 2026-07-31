Primer entrenamiento de Carlos Alcaraz al aire libre desde su lesión

Un paso más en su recuperación y la prueba de que todo marcha según lo establecido. Carlos Alcaraz ha realizado este viernes su primer entrenamiento en pista desde su lesión. El esperado regreso del tenista al circuito ATP está ya a la vuelta de la esquina. Y un síntoma de ello es que este viernes, por primera vez, ha entrenado en las pistas de la Real Sociedad Club de Campo, en El Palmar. Hasta la fecha lo había hecho a cubierto en unas instalaciones privadas, pero ahora ha dejado claro que su muñeca está ya recuperada. El objetivo sigue siendo el US Open.

Durante la sesión se ha visto al número 3 del mundo golpear con fuerza con su derecha, por lo que la muñeca que ha provocado que haya estado de baja desde el pasado mes de abril, cuando se retiró tras jugar el partido de primera ronda del Open de Barcelona, ya está totalmente recuperado, tal y como informa la Opinión de Murcia.

Desde su regreso de Estados Unidos, donde estuvo presente en la final del Mundial, el tenista ha ido aumentando las cargas de trabajo en las instalaciones privadas donde se ha estado ejercitando hasta el momento, ya se vio al murciano golpear con firmeza y sin limitaciones con su mano derecha, un hecho que ya disparó las expectativas en torno a su regreso. Pero ha sido este viernes cuando definitivamente se ha comprobado que Alcaraz está listo para volver para el tramo final de la temporada.

Regreso en Cincinnatti

Su vuelta a las pistas está prevista en el Masters 1000 de Cincinnatti, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto y donde defenderá título, está ya confirmado. Después estará en el US Open, donde también resultó campeón el pasado año. Fue el pasado 14 de abril cuando Alcaraz empezó a sentir molestias en la muñeca derecha. Fue durante el transcurso del encuentro de primera ronda en Barcelona ante el finlandés Otto Virtanen. Ganó el partido, pero un día después anunció que se retiraba del torneo. "La lesión es más seria de lo que esperábamos", dijo. Desde entonces, todo el proceso de recuperación ha estado marcado por la cautela, sin arriesgar ni un ápice. Pocos días después apareció con una férula de protección en su muñeca derecha. Fue en la entrega de los Premios Laureus, en Madrid, donde se le vio por primera vez con ella.

Noticias relacionadas

alcaraz (1) / @carlitosalcarazz

Un mes después, el 19 de mayo, anunció con un comunicado que no estaría en la gira de hierba pese a que aún quedaba tiempo para que comenzara la misma. No estuvo ni en Queen's ni en Wimbledon. "Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar", comentó el murciano en ese momento. Ahora todo parece ya superado y su regreso a las pistas cada vez más cerca. Alcaraz está preparado y con un nuevo cambio de look para iniciar la gira americana.