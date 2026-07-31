Sorribes cae en un ajustado duelo ante Bronzetti y se despide del WTA 125 de Targu Mures

Sara Sorribes puso punto final a su participación en el WTA 125 de Targu Mures después de caer en los cuartos de final frente a la italiana Lucia Bronzetti por 6-3, 2-6 y 7-5. El encuentro, que se prolongó durante tres sets muy disputados, volvió a demostrar la capacidad competitiva de la castellonense, que peleó hasta el último juego por un billete para las semifinales. Sin embargo, la mayor efectividad de su rival en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza en un choque marcado por la igualdad.

La tenista de la Vall d’Uixó Sara Sorribes (Archivo) / LEV

Un partido decidido por la eficacia en los momentos clave

El primer parcial comenzó con Bronzetti mostrando un tenis muy sólido desde el fondo de la pista. La italiana consiguió imponer un ritmo alto y aprovechó una de las pocas oportunidades de rotura de las que dispuso para cerrar el set por 6-3. La reacción de Sorribes llegó en la segunda manga, donde elevó su nivel al resto y dominó con autoridad para igualar el encuentro tras un contundente 6-2. En el tercer y definitivo set, la igualdad fue máxima y ninguna de las dos logró despegarse en el marcador hasta el tramo final. La castellonense llegó con opciones al desenlace, pero Bronzetti aprovechó una de sus últimas oportunidades para cerrar el parcial por 7-5 y sellar su clasificación para las semifinales.

La Billie Jean King Cup, el próximo reto para Sorribes

Pese a la eliminación en el WTA 125 de Targu Mures, Sara Sorribes recibe ahora una excelente noticia al haber sido convocada por Carla Suárez para representar a España en las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026. La castellonense formará parte del equipo nacional junto a Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols, en una cita que reunirá en Shenzhen a algunas de las mejores tenistas del circuito internacional.

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España se enfrentará a Kazajistán en los cuartos de final el próximo 23 de septiembre, a partir de las 11:00 horas (17:00 hora local), en una eliminatoria que podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play. El torneo contará con figuras de primer nivel como la campeona olímpica Zheng Qinwen, las campeonas de Grand Slam Elena Rybakina y Linda Noskova, además de otras integrantes del Top 20 mundial como Karolina Muchova, Jasmine Paolini y Elina Svitolina.