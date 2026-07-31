Sara Sorribes, en la primera lista para las Finales de la BJK Cup en Shenzhen

Sara Sorribes, Jessica Bouzas, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols han sido seleccionadas por Carla Suárez para representar a España en las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026. La tenista china Zheng Qinwen, campeona olímpica; la checa Linda Noskova y la ucraniana Elena Rybakina, campeonas de Grand Slam; y las estrellas del Top 20 la checa Karolina Muchova, la italiana Jasmine Paolini y la kazaja Elina Svitolina encabezan la lista de estrellas que competirán por sus países del 22 al 27 de septiembre en el Centro Deportivo de la Bahía de Shenzhen (China).

España se medirá a Kazajistán en la eliminatoria de cuartos de final que se jugará el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11:00 horas (17:00 hora local), y que podrá seguirse a través de Teledeporte y RTVEPlay.

“Hay jugadoras con experiencia y otras jóvenes que están consiguiendo, cada vez más, esa unión que hará que el éxito llegue más pronto que tarde”, ha asegurado la seleccionadora nacional. “Iremos a competir al cien por cien, son unas finales y podemos ser campeonas del mundo. Ese es el objetivo que tenemos en mente”, destacó Carla Suárez en declaraciones a la RFET. Una quinta jugadora se sumará más adelante a la convocatoria de la capitana.

La vuelta de Jessica Bouzas y Sara Sorribes

Jessica Bouzas vuelve a la convocatoria, tras su ausencia en el Qualifier del pasado mes de abril en Eslovenia. “No pudo estar con nosotras por un tema de calendario y porque quería recuperar esa forma que en el inicio de temporada no había podido conseguir. Pero ha evolucionado muy bien y estoy muy contenta por ella”, explica Suárez.

Sí estuvo liderando el triunfo español en Portoroz una Kaitlin Quevedo que acaba de entrar en el Top-100 mundial. “Tuvo un debut impresionante. Compitió a un nivel excepcional y creo que se merecía la vuelta al equipo para las finales de China”.

También repite tras su esperado regreso a la selección, Sara Sorribes, a quien Carla define como “segunda capitana”: “Para mí contar con ella es muy importante porque aporta mucho en el dobles y puede jugar individual sin problemas. De cara a las jóvenes, la figura de Sara dentro del equipo es muy positiva".

Marina Bassols, gran novedad

La gran novedad es Marina Bassols, que vuelve dos años después desde las Finales de 2024 en Málaga. “Ha trabajado muy duro y nadie le ha regalado nada para poder estar aquí de vuelta con el equipo”.

La capitana se ha referido también a Kazajistán: “Es uno de los rivales más complicados. Tienen a una jugadora entre las cinco mejores del mundo y experiencia en esta competición. Pero si quieres ganar, vas a tener que ganar a las mejores y para eso nos vamos a preparar. Las chicas son conscientes de la dificultad y del reto que tienen por delante, pero confían plenamente en poder sacar esa eliminatoria adelante y ojalá optar por el título.”

Calendario

El miércoles 23 de septiembre, Jessica Bouzas Maneiro liderará al equipo español contra un fuerte equipo kazajo, encabezado una vez más por la número 2 del mundo, Elena Rybakina que estará acompañada por Yulia Putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina.

Los aficionados locales esperan con ganas al jueves 24 de septiembre, cuando Zheng, medallista de oro olímpica en individuales femeninos en París 2024, liderará a la anfitriona China en su partido de cuartos de final contra Italia, la bicampeona mundial y defensora del título. Paolini volverá a intentar guiar a Italia al título, con la veterana Sara Errani —con quien Paolini ganó la medalla de oro en dobles femeninos en París 2024— también en el equipo italiano.

Ucrania buscará consolidar su primera semifinal de la Billie Jean King Cup en 2025, liderada por Svitolina y Marta Kostyuk. Ucrania se enfrentará a Bélgica en cuartos de final, equipo que contará con dos jóvenes promesas: Hanne Vandewinkel y Jeline Vandromme.

El martes 22 de septiembre en el primer partido de la semana entre Chequia y Gran Bretaña, veremos en acción a la campeona de Wimbledon, Noskova, y a la finalista Muchova. Gran Bretaña volverá a ser liderada por Katie Boulter, que ha alcanzado las semifinales en tres de las últimas cuatro temporadas.

Conchita Martínez, directora del Torneo de las Finales de la Billie Jean King Cup de 2026

Conchita Martínez, cinco veces campeona de la Billie Jean King Cup y ganadora de 33 títulos individuales, incluido Wimbledon en 1994, también ha sido confirmada como Directora del Torneo de las Finales de la Billie Jean King Cup de 2026, retomando un papel que ha desempeñado desde las Finales de 2023.

Conchita Martínez declaró: "Es un plantel extraordinario, con algunas de las mejores jugadoras del mundo listas para darlo todo y proclamarse campeonas mundiales. Representar a tu país es uno de los momentos de mayor orgullo en la carrera de cualquier deportista, y estoy segura de que todas las jugadoras que compitan en Shenzhen disfrutarán de la oportunidad de luchar por este codiciado título. El público de Shenzhen acogió esta competición con gran entusiasmo en 2025, y estamos decididos a que este año sea aún mejor".

El calendario completo de las Finales fue publicado en junio y las entradas están en venta a través de este enlace. Todas las eliminatorias de las Finales se jugarán al mejor de tres sets con desempate, y consistirán en dos partidos individuales seguidos de un partido de dobles.

Los equipos de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026

Las naciones pueden realizar hasta cuatro cambios en sus plantillas hasta un día antes del inicio del evento.

Bélgica: Hanne Vandewinkel, Jeline Vandromme, Greet Memories, Magali Kempen. Capitán: Wim Fissette.

China, P.R: Zhang Shuai, Wang Xiyu, Zheng Qinwen, Guo Hanyu, Jiang Xinyu. Capitana: Zheng Jie.

Chequia: Karolina Muchova, Linda Noskova, Marie Bouzkova, Katerina Siniakov. Capitana: Barbora Strycova.

España: Jessica Bouzas Maneiro, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols Ribera, Sara Sorribes Tormo. Capitana: Carla Suárez Navarro.

Gran Bretaña: Katie Boulter, Harriet Dart, Mika Stojsavljevic, Jodie Burrage. Capitana: Anne Keothavong.

Italia: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant, Sara Errani. Capitana: Tathiana Garbin.

Kazajstán: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhibek Kulambayeva, Anna Danilina. Capitán: Yuri Shchukin.

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Ucrania: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Oleksandra Oliynykova, Diana Yastremska, Lyudmyla Kichenok. Capitán: Iliá Marchenko.