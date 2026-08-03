España conquista en València la fase clasificatoria europea de la Junior Davis Cup sub-16
Fernando Fontan, Toni Escarda e Ian Barroeta, capitaneados por Alex Aranega, vencieron a Rumanía en la final disputada en Valencia Tennis Center
La selección española masculina sub-16 se proclamó vencedora de la Zona D de las Tennis Europe Summer Cups, competición clasificatoria europea para la Junior Davis Cup, celebrada del 29 al 31 de julio en las instalaciones de Valencia Tennis Center. El equipo español, integrado por Fernando Fontan, Toni Escarda e Ian Barroeta, bajo la dirección del capitán Alex Aranega, completó una brillante actuación frente a algunas de las mejores selecciones juveniles del continente.
España inició su recorrido con una contundente victoria por 3-0 frente a Andorra en los cuartos de final. En semifinales, el combinado nacional se enfrentó a Países Bajos en una disputada eliminatoria que terminó con triunfo español por 2-1, después de que el decisivo encuentro de dobles decantara la clasificación a favor del equipo anfitrión.
En la final, España volvió a mostrar su fortaleza competitiva y se impuso por 2-1 a Rumanía, resultado que le permitió conquistar el título de esta fase clasificatoria europea.
La competición reunió en València a las selecciones de Andorra, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía y España, que disputaron durante tres jornadas una de las fases regionales del principal campeonato europeo por equipos nacionales de la categoría.
Este triunfo permitió a España obtener su clasificación para la fase final europea de la competición, programada del 3 al 5 de agosto en Le Touquet, Francia, donde se dan cita las mejores selecciones continentales sub-16.
La celebración de este torneo internacional refuerza la posición de Valencia Tennis Center como sede de grandes acontecimientos deportivos y como instalación comprometida con la promoción del tenis juvenil de alto nivel.
Trayectoria de España
- Cuartos de final: España 3-0 Andorra.
- Semifinales: España 2-1 Países Bajos, con victoria en el dobles decisivo.
- Final: España 2-1 Rumanía.
- Campeón de la Zona D: España.
- Jugadores: Fernando Fontan, Toni Escarda e Ian Barroeta.
- Capitán: Alex Aranega.
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