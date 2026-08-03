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Munar y Bouzas salvan el debut y la lluvia en Canadá

Jaume Munar celebra un punto en el aprtido

Jaume Munar celebra un punto en el aprtido / LAP

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Agencias

EFE

Jaume Munar superó en su debut en el torneo de Montreal, sexto ATP Masters 1000 de la temporada, del mismo modo que avanzó a segunda ronda Jéssica Bouzas, ambos esquivando en parte los estragos de la lluvia que, también en la cita WTA 1000 de Toronto, marcó la primera jornada en Canadá.

Munar se impuso por 7-6(3), 6-3 al australiano Rinky Hijikata, encuentro que estuvo más de una hora parado por la lluvia. El balear tuvo el primer set controlado, pero se vio obligado a ganarlo en la muerte súbita, donde recuperó la contundencia para ponerse por delante. En el segundo set, Hijikata empezó mejor.

El español perdió su saque de inicio pero sumó cinco juegos seguidos para llevarse el encuentro. El último tuvo el suspense de ese largo parón, con 5-3 y 30-40. Sin embargo, en el regreso a la pista, Munar salvó la bola de 'break' y certificó su victoria por la vía rápida, que le cita ahora con el belga Alexander Blockx.

El retraso acumulado por la lluvia obligó a la organización a cancelar varios partidos en Montreal, entre ellos el que tenía programado el español Martín Landaluce contra el colombiano Nicolás Mejía, aplazado para este lunes.

Toronto también con lluvia

En el torneo WTA que se disputa en Toronto, la lluvia también hizo acto de presencia, pero Bouzas entró seria a su estreno contra la tenista local Ariana Arseneault para imponerse con autoridad por 6-2 y 6-4. La gallega, en busca de su mejor versión en una temporada complicada, se medirá ahora con la novena cabeza de serie, la ucraniana Elina Svitolina.

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Mientras, aún tuvo más retraso el encuentro de Cristina Busca, quien se despidió ante la japonesa Moyuka Uchijima, primera rival de la número uno Aryna Sabalenka. La española cedió por 6-3 y 6-4, en un rápido encuentro donde tuvo sus opciones, topando con la resistencia de la asiática en el primer set y, después, dejando escapar un 1-4 en el segundo.

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