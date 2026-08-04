Jódar irrumpe en la pelea por las Nitto ATP Finals

Rafa Jódar sigue siendo uno de los tenistas de moda en el circuito ATP. El tenista español ha dado un nuevo paso al frente, alcanzando su primera final ATP 500 en Washington, donde ha logrado competir mano a mano con la élite del circuito. El madrileño ha dejado clara una cosa, algo clave para acercarse a la cima: empieza a encontrar soluciones ante los jugadores más relevantes y sigue consolidándose como gran revelación de la temporada 2026 en el ATP Tour. Todo esto se traduce de una forma: Jódar ha presentado ya su candidatura a las Nitto ATP Finals, donde cierran la temporada los mejores tenistas de la temporada.

En una semana de gran crecimiento personal, disputando por primera vez una final en superficie dura, el español ha competido por el título de Washington con una colección de batallas de nivel. Jódar frenó al japonés Kei Nishikori, antiguo campeón del torneo; supo anular a Lorenzo Musetti, actual número 15 mundial; disipó los golpes de Alejandro Tabilo, referente en Sudamérica, y plantó batalla a Taylor Fritz, uno de los 10 mejores tenistas del mundo.

En un cuadro repleto de nivel, uno de los ATP 500 más competitivos del año, el madrileño manejó un aplomo impropio de su corta experiencia. El rendimiento tiene consecuencias claras: Jódar debuta esta semana como Top 15 mundial y es, incluso, un candidato en mayúsculas a competir por una plaza en las Nitto ATP Finals.

La escalada en Washington permite al tenista español ascender ocho posiciones hasta ocupar el número 11 en la PIF ATP Live Race To Turin, convirtiéndole en un aspirante serio a debutar en el prestigioso torneo de cierre de temporada. Jódar termina la semana con 2.009 puntos en su haber, suficientes para situarse a las puertas de las plazas de acceso directo y mirar al horizonte con la ambición de los grandes objetivos. El madrileño forma ya parte de un pelotón de candidatos agrupados en distancias cortas, con Medvedev (2.530), Djokovic (2.310), Felix Auger-Aliassime (2.200), Taylor Fritz (2.180), Alex de Miñaur (2.190) y Ben Shelton (2.130).

Una gran proyección

Jódar se ha encaramado a los puestos de élite tras una temporada de hitos frecuentes. El español, que levantó su primera copa ATP Tour en Marrakech, completó una gira de tierra batida sensacional, sin miedo alguno a los grandes escenarios. A las semifinales firmadas en Barcelona le siguieron los cuartos de final en los ATP Masters 1000 de Madrid y Roma, antesala de su gran irrupción en Roland Garros, donde también logró situarse entre los ocho más fuertes del torneo.

Rafa Jódar se queda a las puertas del título en Washington. / ATP

Ahora, su explosión en la pista dura de Washington confirma una evidencia: Jódar tiene potencial para marcar diferencias en cualquier torneo. Por delante, además, una gira donde cualquier gran resultado reportará un botín inmenso de puntos, algo clave con vistas a Turín. El madrileño será cabeza de serie en el ATP Masters 1000 de Montreal, antes de competir en Cincinnati y cerrar una ilusionante gira norteamericana debutando en el US Open.

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Hace apenas un año, el español competía en la Universidad de Virginia, ni siquiera ocupaba uno de los 500 primeros puestos del PIF ATP Rankings y sus destellos de talento aparecían en eventos ATP Challenger Tour en suelo estadounidense. Ahora, su nombre brilla con fuerza entre la élite del ATP Tour. Una de las irrupciones más vertiginosos en el circuito de los últimos años.