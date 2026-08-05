Paso atrás para Alcaraz: baja en Cincinnati

Cambio de planes para Carlos Alcaraz. Pese a que su recuperación parece que avanza de forma positiva, en los últimos días se le ha visto entrenando con mayor intensidad, el tenista murciano tiene que retrasar su regreso a las pistas. Carlos Alcaraz no jugará el Cincinnati Open, ahora el objetivo es volver al mejor nivel posible de cara al US Open.

El tenista murciano no participará en el próximo torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría Masters 1000 para la ATP y que se disputará sobre pista dura entre el 13 y el 23 de agosto, debido a que todavía está en "proceso de recuperación" por la lesión que padece en su muñeca derecha. Alcaraz compitió por última vez en el Barcelona Open Banc Sabadell en abril, poco después de alcanzar la final del Rolex Monte-Carlo Masters ese mismo mes.

"Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!", indicó este miércoles la organización del Cincinnati Open desde la red social X.

Está inscrito en el US Open

Alcaraz lleva de baja por esa lesión en su muñeca derecha desde el pasado 15 de abril, cuando abandonó la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó. Posteriormente se ha perdido varios torneos, incluidos Roland Garros y Wimbledon del 'Grand Slam', pero sí está inscrito en la lista de participantes del cuadro individual masculino en el próximo US Open. Ese cuarto y último certamen del 'Grand Slam' en esta temporada se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre, igualmente sobre pista dura, en Nueva York (Estados Unidos). Si se recupera a tiempo de su lesión, el jugador de El Palmar volverá en las instalaciones de Flushing Meadows a la reñida lucha que mantenía con el italiano Jannik Sinner.

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10/04/2026 Monte Carlo, Monk: Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Carlos Alcaraz (ESP), Friday, April 10, 2026. Photo Felice Calabro',Image: 1089997275, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights OUT *, Model Release: no, Credit line: Felice Calabro / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. DEPORTES Felice Calabro / Zuma Press / Europa Press / Conta. Restrictions: * Italy Rights OUT * / Felice Calabro / Zuma Press / Eu / Europa Press

El jugador de 23 años posee un récord de 22-3 esta temporada, según el índice de victorias y derrotas de Infosys, y ocupa el número dos del PIF ATP Rankings. Alcaraz comenzó la temporada por todo lo alto al completar el Career Grand Slam tras conquistar el Abierto de Australia. El trofeo de Melbourne era el único título de Grand Slam que le faltaba por ganar.