Rafa Jódar debuta en Montreal: horario y dónde ver el partido por televisión

Rafa Jódar sigue su camino en el circuito, el jugador español afronta ahora un nuevo reto en su trayectoria en el ATP Masters 1000 Montreal 2026. El madrileño ya conoce quién es su primer rival y cuándo debuta en el torneo. Jódar se estrena este miércoles frente al francés Corentin Moutet, actual 59 del mundo, que accedió a la segunda ronda tras arrollar a Marton Fucsovics por un contundente 6-1 y 6-2.

El tenista español no lo tendrá fácil, será un debut mucho más incómodo de lo que podría sugerir el ranking. Moutet es uno de los jugadores más peculiares del circuito, capaz de desesperar a cualquier rival gracias a su enorme variedad de recursos técnicos, continuos cambios de ritmo y una capacidad innata para romper el patrón de juego de sus adversarios. El español tendrá que afrontar un partido que exigirá mucha disciplina táctica. Si quiere imponer su superior potencia desde el fondo de pista, Jódar necesitará mantener el orden, la paciencia y evitar caer en el juego imprevisible del francés, siempre dispuesto a variar alturas, velocidades y efectos para sacar de punto a sus oponentes.

Será el primer enfrentamiento entre Rafa Jódar y Corentin Moutet. El español, de 19 años, presenta un balance de 30 victorias y 12 derrotas en su temporada de debut en la ATP. Además, ya sabe lo que es conquistar un título después de levantar el trofeo del ATP 250 de Marruecos.

El joven madrileño aterriza en Canadá directamente desde Washington, donde alcanzó la final del ATP 500. Jódar terminó como subcampeón tras perder ante Taylor Fritz por 7-6 y 6-4, pero su actuación confirmó el gran momento que atraviesa en su primera temporada dentro del circuito profesional.

Problemas en la muñeca

El tenista madrileño arrastra problemas en su muñeca izquierda de una caída en la final del torneo de Washington, aunque el mismo Jódar aseguró que "espero que no sea nada serio". "Cuando me caí, creo que con 3-1 para él, me hice un poco de daño en la muñeca. Veremos cómo evoluciona. Espero que no sea nada serio, pero aún es muy pronto para valorarlo", señaló ante los medios de comunicación. La presencia de Jódar en el Masters 1000 de Canadá no está en peligro.

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Rafa Jódar, celebrando un triunfo. / NEIL HALL

Horario y dónde ver

Rafa Jódar debuta este miércoles 5 de agosto en el Masters 1000 de Canadá frente a Corentin Moutet. El encuentro, correspondiente a la segunda ronda del torneo de Montreal, está previsto no antes de las 21:00 horas en España y podrá seguirse por televisión en Movistar Plus+.