Rafa Jódar continúa con su meteórica ascensión en el circuito ATP en esta temporada 2026. El joven ya se ha asomado al TOP 15 del ránking mundial tras alcanzar la final del ATP 500 de Washington donde cayó con el local Taylor Fritz. Sin embargo el tenista español se ha respuesto rápidamente de esa dura semana y sigue imparable en este inicio de la gira norteamericana.

Rafa Jódar ya ha alcanzado los octavos de final del Masters 1000 de Canadá tras las importantes victorias ante Corentin Moutet, con remontada incluida y a Lorenzo Musetti, al que ya había derrotado unos días antes en el torneo de Washington. En un cuadro en el que ya han caído varios Top 10, Rafa Jódar avanza rondas y suma puntos importantes de cara a una mejor posición para el US Open. No obstante delante tendrá a otro duro rival, pues el checo Lehecka es un hueso y, a priori, parte como téorico favorito.

Rafa Jódar - Jiri Lehecka: Hora y donde ver el partido por televisión y online

Así pues Jódar intentará seguir construyendo una trayectoria inmejorable firmando su presencia en los cuartos de final de otro Masters 1000. El duelo entre Lehecka y Jódar está programado para este sábado 8 de agosto.

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El inicio de la jornada será el sábado a las 18:00 y a partir de ahí puede llegar el turno de Jódar y Lehecka. No obstante y teniendo el tercer turno de partido, este se puede ir más tarde de las 23:30 del sábado. El partido se podrá ver a través de Movistar + y sus canales deportivos tanto en televisión como en directo online.