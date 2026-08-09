Otra alegría para el tenis español: Dani Mérida acompaña a Jódar en los cuartos del Masters 1000 de Canadá

El tenis español está de enhorabuena. Las bajas de Carlos Alcaraz y de Alejandro Davidovich no han impedido que el tenis nacional brille en la gira norteamericana y, en concreto, en el Masters 1000 de Canadá. Los focos y la atención se la está llevando un imparable Rafa Jodar, que ya acecha el Top 10 de la ATP con tan solo 19 años y ocho meses en el circuito profesional. Sin embargo 2026 está siendo el año de la explosión de las jóvenes promesas del tenis nacional, tanto de Martín Landaluce como de Dani Mérida.

Y es que el tenista madrileño ha alcanzado los cuartos de final del Masters de Canadá, logrando por primera vez disputar esta ronda en un torneo de esta categoría. Mérida está haciendo un torneo inmaculado después de derrotar a; Liam Draxl, Ugo Humbert y Alex Michelsen. En octavos de final le ha llegado el turno a un Tallon Griekspoor que poco ha podido hacer. Dani Mérida ha solventado el partido por la vía rápida con un triunfo en dos sets (3-6, 1-6).

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Dani Mérida se une a Rafa Jódar como los únicos tenistas españoles en liza en el torneo. Mérida se enfrentará al ganador del duelo entre Learner Tien y Thiago Agustín Tirante. Además confirmará otro subidón en el ránking ATP donde se instalará con seguridad en el Top 50.