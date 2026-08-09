Rafa Jódar - Arthur Fils: Hora y donde ver el partido por televisión y online del Masters 1000 de Canadá
El tenista español ha alcanzado sus terceros cuartos de final de un Masters 1000 y sigue escalando posiciones en la clasificación ATP
Rafa Jódar continúa con su meteórica ascensión en el circuito ATP en esta temporada 2026. El joven ya se ha asomado al TOP 15 del ránking mundial tras alcanzar la final del ATP 500 de Washington donde cayó con el local Taylor Fritz. Sin embargo el tenista español se ha respuesto rápidamente de esa dura semana y sigue imparable en este inicio de la gira norteamericana.
Rafa Jódar ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Canadá tras las importantes victorias ante Corentin Moutet, con remontada incluida, Lorenzo Musetti, al que ya había derrotado unos días antes en el torneo de Washington y a Jiri Lehecka en dos sets. Será la tercera vez que dispute esta ronda en un torneo Masters. En un cuadro en el que ya han caído varios Top 10, Rafa Jódar avanza rondas y suma puntos importantes de cara a una mejor posición para el US Open. No obstante ahora ya no hay rivales fáciles y luchará por un puesto en la semifinal contra el francés Arthur Fils.
Jódar, que sigue acercándose al TOP 10 del ránking ATP, ya se ha enfrentado a Fils esta temporada. El anterior precedente entre ambos tenistas fue hace apenas unos días cuando Jódar arrancó el camino a la final de Washington ganando al francés en primer ronda (7-6, 6-3) Sin emabrgo en el primer duelo entre ambos, Fils acabó con Jódar en las semifinales del Conde de Godó en tres sets.
Rafa Jódar - Arthur Fils: Hora y donde ver el partido por televisión y online
Así pues Jódar intentará seguir construyendo una trayectoria inmejorable firmando su presencia en los cuartos de final de otro Masters 1000. El duelo entre Fils y Jódar está programado para última hora de la noche del lunes 8 de agosto o incluso la madrugada del martes 9 de agosto.
El inicio de la jornada será el lunes a mitad de tarde y a partir de ahí puede llegar el turno de Jódar y Fils. No obstante y teniendo en cuenta cuál sea el turno del partido, este se puede ir a la medianoche del martes. El partido se podrá ver a través de Movistar + y sus canales deportivos tanto en televisión como en directo online.
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