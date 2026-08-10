La estadística que une a Nadal, Alcaraz y Jódar: solo ellos tres lo han conseguido

Rafa Jódar se ha unido a una lista que solo parece dejar acceder a tenistas españoles. El madrileño consiguió el acceso a los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal y luchará esta próxima madrugada de lunes a martes para ser uno de los cuatro semifinalistas. Arthur Fils buscará impedirlo y vengarse por la derrota de la semana pasada en el torneo de Washington.

Gracias a su última victoria ante Jiri Lehecka, Jódar puede equipararse en una estadística con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Solo ellos tres han sido capaces de conseguir el siguiente logro: encadenar tres Masters 1000 consecutivos en cuartos de final con menos de 20 años. Una estadística que demuestra la rapidez y precocidad de los tenistas españoles para brillar en el circuito.

Rafa Jódar, celebrando un triunfo / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ

El ascenso de Jódar es el más increíble de los tres, ya que fue en el mes de enero cuando decidió hacerse profesional y pocos meses después ya está muy cerca de asaltar el top 10 del ranking. Si se proclama campeón en Montreal, se aseguraría ser número 10 del mundo la próxima semana. Si no, deberá esperar a hacer un buen resultado en Cincinnati o en el US Open.

En el caso de Nadal y Alcaraz, ambos batieron este récord antes de los 20 años, además de ganar su primer Grand Slam. En el caso de manacorí, levantó el título de Roland Garros 2005 a los 19 años y tres días, mientras que el murciano hizo lo propio en el US Open 2022 a los 19 años, cuatro meses y siete días. Jódar tendrá la oportunidad en Nueva York de igualar este hito.

Carlos Alcaraz en 2022 tras ganar el US Open / X

El récord que podría lograr Jódar antes de acabar la temporada y que ningún tenista ha conseguido antes en la historia (ni Nadal, ni Alcaraz, obviamente), es llegar a las ATP Finals en su primer año como profesional. Si le respetan las lesiones, tiene muchas posibilidades de pasar a la historia del tenis con esta estadística. España se frota las manos teniendo a Alcaraz y Jódar en sus filas.

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El madrileño sigue adelante en el torneo de Montreal y, si gana a Arthur Fils, se colocará sexto en la 'race'. Los ocho primeros de esta lista serán los que jueguen el Torneo de Maestros en Turín que dará por concluida la temporada ATP. El espectador todavía no ha podido disfrutar de un duelo entre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, pero da la sensación de que no tardará mucho en hacerlo.

Fuente: Sport