El tenis español está de moda: una 'armada' con un futuro top

Desde Manolo Santana, pasando por Manuel Orantes, siguiendo por la década de los 90 con Álex Corretja, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, a unos 2000 dorados con Rafa Nadal y David Ferrer hasta la nueva era del tenis español comandada por Carlos Alcaraz. El futuro de la raqueta nacional está bien asegurado. Si hace solo unos años la tristeza inundaba a los aficionados españoles con la retirada de Rafa Nadal e incluso de David Ferrer, un habitual del Top 10 ATP, la ilusión ha vuelto casi de manera espectacular con una hornada de jóvenes tenistas que ha roto la puerta del circuito ATP en este 2026.

Hasta la fecha la mayoría de esperanzas españolas pasaban por un Carlos Alcaraz, que sigue los pasos de Rafa Nadal en cuanto a convertirse en una leyenda de la raqueta, más allá de los números. El murciano todavía no ha cumplido 24 años y ya tiene en su haber siete Grand Slam y una plata olímpica. Sin embargo Alcaraz no estará solo defendiendo los colores nacionales. Hay futuro y mucho.

Alcaraz y Djokovic, tras la final del Open de Australia / Europa Press

Jódar, Landaluce y Mérida aumentan la 'Armada' española en el circuito ATP

Alcaraz, Davidovich, Jaume Munar... y poco más. Con el final de la carrera de Roberto Bautista, Pablo Carreño y compañía, a priori, los tres primeros se quedaban como las únicas raquetas españolas con presencia habitual en el Top 50. Todo y que la distancia entre Alcaraz y Davidovich y Munar era grande, los tres llegaban con opciones de pisar unos cuartos de final en cualquier torneo.

En 2026 se han incorporado de un plumazo hasta tres jóvenes tenistas que llaman a la puerta del primer escalón ATP. Sin lugar a dudas la mayor irrupción ha sido la de Rafa Jódar. El tenista ya acecha el Top 10 del ranking ATP solo ocho meses después de convertirse en profesional. Jódar no solo suma destellos de calidad y de un futuro prometedor, sino que ya ha ganado su primer título ATP en el 250 de Marrakech, su primera final en un 500 en Washington donde cayó con Taylor Fritz y tres presencias en los cuartos de final de un Masters 1000; Madrid, Roma y, ahora, Canadá y otra más en Roland Garros. A sus 19 años Jodar no solo es la sensación del tenis en su generación, puesto que ha superado con creces a Joao Fonseca, sino que tiene a tiro las ATP Finals en su primer año como profesional. El límite es altísimo y ahora mismo no se vislumbra.

Redacción SD

Martín Landaluce es otro de los jóvenes que viene pisando fuerte. Aunque se asomó al circuito ATP en 2025 no ha sido hasta 2026 cuando se ha consolidado dentro del Top 100 del ranking. A sus 20 años su progresión está siendo menos meteórica que la de Jódar, pero está dejando grandes actuaciones este curso. Landaluce alcanzó la tercera ronda en Roland Garros, además de dos cuartos de final de Masters 1000 en Madrid y en Roma.

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El último en llegar ha sido Dani Mérida. Al más mayor de los tres, tiene 21 años, le ha costado más que a sus paisanos. Sin embargo Mérida ha roto a jugar en el Masters de Canadá. Mérida se ha clasificado para los cuartos de final con autoridad, derrotando en dos sets a Griekspoor. En este 2026 en el cual ya se ha colocado entre los 50 mejores del ránking, ya había disputado dos finales, ganando su primer título en el 250 de Croacia ante Dzumhur.