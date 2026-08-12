Rafa Jódar - Brandon Nakashima: Hora y donde ver la semifinal del Masters 1000 de Canadá por televisión y en directo online
El tenista español alcanza las semifinales de un Masters por primera vez en su carrera tras derrotar al francés Arthur Fils
Rafa Jódar continúa con su meteórica ascensión en el circuito ATP en esta temporada 2026. El joven ya se ha asomado al TOP 15 del ránking mundial tras alcanzar la final del ATP 500 de Washington donde cayó con el local Taylor Fritz. Sin embargo el tenista español se ha respuesto rápidamente de esa dura semana y sigue imparable en este inicio de la gira norteamericana.
Rafa Jódar ya está en las semifinales de final del Masters 1000 de Canadá tras las importantes victorias ante Corentin Moutet, con remontada incluida, Lorenzo Musetti, al que ya había derrotado unos días antes en el torneo de Washington, a Jiri Lehecka en dos sets y a Arthur Fils. Será la primera vez entre los cuatro mejores en un torneo Masters. En un cuadro en el que ya han caído varios Top 10, Rafa Jódar avanza rondas y suma puntos importantes de cara a una mejor posición para el US Open. No obstante ahora ya no hay rivales fáciles y luchará por un puesto en la final contra el local Brandon Nakashima.
Rafa Jódar - Brandon Nakashima: Hora y donde ver la semifinal del Masters 1000 de Canadá por televisión y en directo online
Así pues Jódar intentará colarse en su primera final de un Masters 1000. El duelo entre Nakashima y Jódar está programado para el jueves a partir de las 00:00.
El inicio de la jornada será el miércoles a mitad de tarde y a partir de ahí puede llegar el turno de Jódar y Nakashima no antes de las 23:30 h. No obstante y teniendo en cuenta cuál sea el turno del partido. El partido se podrá ver a través de Movistar + y sus canales deportivos tanto en televisión como en directo online.
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