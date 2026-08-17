Directo | Rafa Jódar - Alejandro Tabilo: El partido del Masters 1000 de Cincinatti en vivo online
El tenista español afronta la tercera ronda después de la épica remontada contra Shapovalov en el estreno
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