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Directo | Rafa Jódar - Alejandro Tabilo: El partido del Masters 1000 de Cincinatti en vivo online

El tenista español afronta la tercera ronda después de la épica remontada contra Shapovalov en el estreno

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Redacción SD

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