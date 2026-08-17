Rafa Jódar, de sparring en València a número 1 de España contra Chile en la Copa Davis

Rafael Jódar, Daniel Mérida y Martín Landaluce pondrán rostro a la nueva Selección Española Generali de Tenis que disputará la eliminatoria de Copa Davis contra Chile, los próximos 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional de Santiago. El capitán David Ferrer contará también con la experiencia de Jaume Munar y del valenciano Pedro Martínez Portero en busca de una plaza en la Final 8 de Bolonia.

“Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido todos los jugadores sabiendo que no va a ser una eliminatoria fácil, porque vienen de una gira de muchas semanas viajando en Estados Unidos”, ha valorado el seleccionador nacional.

La gran sensación del tenis mundial de este 2026, Rafael Jódar, debutará ejerciendo de número uno del equipo. Para el capitán, su eclosión ha sido una sorpresa: “Es un jugador que apuntaba maneras, pero está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar Top-10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español”.

Rafa Jódar, durante la gira de pista dura / EUROPA PRESS

Rafael Jódar: “Tengo muchas ganas de jugar”

El joven tenista madrileño de 19 años recibió la llamada del capitán español en plena gira americana: “Es una ilusión tremenda poder representar a la selección española por primera vez. Tuve la oportunidad de hacerlo como sparring hace dos años en València, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador”.

El de Leganés ha asegurado que: “Tengo muchas ganas de jugar mi primera eliminatoria en Copa Davis, sé que en Chile serán partidos muy difíciles, pero bueno, creo que el equipo está con muchas ganas. Seguro que todos los jugadores y todo el staff estará con muchas ganas de darlo todo y poder avanzar a la siguiente eliminatoria.”

Daniel Mérida: “Es un sueño jugar la Copa Davis”

También afrontará su debut con la selección Daniel Mérida, tras irrumpir en el Top-40 mundial a sus 21 años. “El año está yendo muy bien, estoy muy motivado haciendo buenos torneos, y con ganas de lo que queda”, reconoce. “Para mí es un sueño jugar la Copa Davis porque la he visto tantas veces de pequeño y poder estar ahí, con el equipo, la verdad es que un sueño”.

27/04/2026 Daniel Merida of Spain in action against Stefanos Tsitsipas of Greece during the Mutua Madrid Open 2026, ATP Masters 1000 and WTA 1000, at La Caja Magica on April 27, 2026 in Madrid, Spain. DEPORTES Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

La tríada madrileña la completa un Martín Landaluce, de 20 años, que ya sabe lo que es jugar con la selección española. Lo hizo la temporada pasada en Suiza, donde coincidió con Jaume Munar y Pedro Martínez Portero, jugadores clave en el brillante subcampeonato alcanzado por España en la última Final 8.

La Selección Española Generali de Tenis estuvo exenta de la primera ronda de 2026, mientras que Chile superó a Serbia 4-0 como local. Para Ferrer, “Chile tiene un muy buen jugador como es Tabilo, que ya es Top-40 y está haciendo muy buenos resultados. Garín, aunque este año no ha competido a su nivel, siempre es peligroso, al igual que Jarry o Barrios. La Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país, hay jugadores que igual no llevan un buen año pero se crecen”.

Preocupación por la presión ambiental

Lo que más le preocupa al capitán es el ambiente que se encontrará España en la pista. “Jugamos fuera de casa, pero somos conscientes de ello”, asegura, “el público es muy pasional en Chile y en ese aspecto, me preocupa que mis jugadores acepten situaciones que van a vivir, que quizás en un torneo no sean lo habitual”.

Pedro Martínez Portero celebra un punto / SD

Será la primera vez que España visite Chile en Copa Davis, los dos enfrentamientos anteriores disputados en 1928 y 1965 se decidieron en Barcelona, con triunfo español en ambos casos.

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La eliminatoria se jugará en la Court Central Anita Lizana de Santiago de Chile, con una capacidad entre 5.500 y 6.000 espectadores. El sábado 19 de septiembre se jugarán los dos primeros partidos individuales a partir de las 13 horas (18h en España). El domingo 20 arrancará con el partido de dobles y los dos últimos individuales, desde las 12 horas (17h en España).