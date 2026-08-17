Rafa Jódar continúa con su meteórica ascensión en el circuito ATP en esta temporada 2026. El joven ya se ha asomado al TOP 15 del ránking mundial tras alcanzar la final del ATP 500 de Washington donde cayó con el local Taylor Fritz. Aun así la buena gira norteamericana del madrileño ha continuado, después de alcanzar las semfinales de un Masters 1000 por primera vez en Canadá, cayendo con Brandon Nakashima.

El joven español ha aterrizado en el Masters 1000 de Cincinatti saltándose la primera ronda. Sin embargo eso no ha cambiado que Jódar ya ha haya tenido que superar una dura prueba. El español avanzó a la tercera ronda después de derrotar a Denis Shapovalov con una épica remontada en un partido que llegó a tener perdido en el tercer set. Finalmente se rehizo y ahora Jódar aspira a seguir creciendo en el torneo accediendo a los octavos de final, delante tendrá al argentino Alejandro Tabilo.

Rafa Jódar - Alejandro Tabilo: Hora y donde ver el Masters 1000 de Cincinatti por televisión y en directo online

Así pues Jódar quiere seguir avanzando rondas en el segundo Masters 1000 de la gira norteamericana. El duelo entre Tabilo y Jódar está programado para el lunes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas.

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El inicio de la jornada será el lunes a final de tarde y a partir de ahí puede llegar el turno de Jódar y Tabilo no antes de las 20:30 h. No obstante y teniendo en cuenta cuál sea el turno del partido. El partido se podrá ver a través de Movistar + y sus canales deportivos tanto en televisión como en directo online.