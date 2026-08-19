Otra más de Nick Kyrgios: Positivo por drogas en Mallorca

Nick Kyrgios siempre ha sido un tenista con un físico privilegiado que estaba destinado a grandes cosas en el mundo del tenis. Entre torneos individuales y dobles, el australiano suma 11 títulos ATP, 2 finales de Grand Slam y algunas victorias contra Rafa Nadal y Novak Djokovic. En 2016 alcanzó el puesto número 13 en el ranking mundial, pero las lesiones y la falta de disciplina le han alejado de logros mayores durante toda su carrera profesional.

Kyrgios reapareció en un torneo oficial el pasado 6 de enero en Brisbane, casi nueve meses después de su último partido individual. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por las lesiones y la falta de continuidad. Tras disputar el torneo australiano, el tenista tuvo que esperar hasta junio para volver a competir, esta vez en Stuttgart, donde logró su primera victoria en un cuadro ATP desde marzo de 2025. Posteriormente, disputó el ATP 250 de Mallorca, donde cayó en primera ronda ante Adam Walton. Ahora, Kyrgios ha vuelto a ser protagonista por un acontecimiento que ocurrió durante ese torneo, pero que nada tiene que ver con su rendimiento sobre la pista.

Positivo en cocaína

Nick Kyrgios dio positivo en cocaína en una muestra realizada durante el torneo ATP 250 en Mallorca y está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto. La cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y está vetada en competición según el Programa Antidopaje de Tenis. De esta forma, si se consume fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para sustancias de abuso.

Kyrgios sirve en el partido de este domingo contra Sabalenka en Dubai. / SD

El mensaje de Nick Kyrgios

El tenista ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que admite haber cometido “un gran error” y asegura que asume “toda la responsabilidad”. Además, también le ha pedido perdón a sus fans, a su familia, a las marcas que le patrocinan y, “por encima de todo”, a los niños que le siguen.

Kyrgios ha explicado que sus últimas lesiones se han cobrado grandes consecuencias sobre él, tanto físicamente como mentalmente y que se ha sentido impotente y solo. Aun así, ha destacado que nada de eso excusa sus actos y que la situación le ha servido como “llamada de atención”. Su decisión ha sido alejarse de las redes sociales y de los focos durante los próximos 28 días y asegura que volverá más fuerte.

Kyrgios durante un partido en Wimbledon / REUTERS

Han cambiado las tornas

En su momento, el tenista australiano fue muy crítico con la sanción de 3 meses que la Agencia Mundial Antidopaje pactó con Jannick Sinner porque la consideraba insuficiente. “La AMA salió a decir que sería una sanción de 1 o 2 años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”, declaró Kyrgios.

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Sinner fue sancionado por dar positivo en Clostebol, un esteroide prohibido por la AMA que puede hacer que aumente la fuerza, la masa muscular, reduce el tiempo de recuperación y aumenta la estimulación de glóbulos rojos. Ahora las tornas han cambiado y quien pedía un castigo más duro para uno de sus rivales, se enfrenta a una dura sanción por consumo de drogas.