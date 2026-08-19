Rafa Jódar continúa con su meteórica ascensión en el circuito ATP en esta temporada 2026. El joven ya se ha asomado al TOP 15 del ránking mundial tras alcanzar la final del ATP 500 de Washington donde cayó con el local Taylor Fritz. Aun así la buena gira norteamericana del madrileño ha continuado, después de alcanzar las semfinales de un Masters 1000 por primera vez en Canadá, cayendo con Brandon Nakashima.

El joven español ha aterrizado en el Masters 1000 de Cincinatti saltándose la primera ronda. Sin embargo eso no ha cambiado que Jódar ya ha haya tenido que superar una dura prueba. El español avanzó a la tercera ronda después de derrotar a Denis Shapovalov con una épica remontada en un partido que llegó a tener perdido en el tercer set. En la siguiente ronda superó con facilidad a Alejandro Tabilo en dos sets para citarse con un top 10 como Flavio Cobolli en busca de los cuartos de final.

Rafa Jódar - Flavio Cobolli: Hora y donde ver el Masters 1000 de Cincinatti por televisión y en directo online

Así pues Jódar quiere seguir avanzando rondas en el segundo Masters 1000 de la gira norteamericana. El duelo entre Cobolli y Jódar está programado para el miércoles 19 de agosto a partir de las 17:00 horas.

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El inicio de la jornada será el lunes a final de tarde y a partir de ahí puede llegar el turno de Jódar y Cobolli no antes de las 17:00h. No obstante y teniendo en cuenta cuál sea el turno del partido. El partido se podrá ver a través de Movistar + y sus canales deportivos tanto en televisión como en directo online.