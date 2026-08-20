Carlos Alcaraz está de vuelta: jugará el US Open

Carlos Alcaraz ha confirmado su presencia en el US Open tras haberse recuperado de la lesión que se produjo en su muñeca derecha en el Barcelona Open Banc Sabadell. El número tres del mundo ha estado ausente 138 días en los que se ha perdido ocho torneos. Este jueves ha tomado la decisión definitiva con la que Carlitos y su equipo han optado por regresar en el abierto de los Estados Unidos, y así lo hizo saber a través de sus redes sociales bajo el mensaje de ‘Here We Go’.

El tenista de El Palmar empezó 2026 por todo lo alto, conquistando el Open de Australia, el último Grand Slam que le faltaba por conquistar. Continuó su racha alzando el Qatar Open hasta que, finalmente, la inflamación de los tendones de su muñeca le obligaron a parar. La recuperación se ha alargado mucho más de lo previsto pero, tras cuatro meses de espera, por fin, se encuentra en plenas condiciones para volver a competir al máximo nivel.

Alcaraz llegará a Nueva York la semana que viene donde comenzará a entrenar para estar preparado para el torneo, cuyo debut tendrá lugar entre el 30 y 31 de agosto. El tenista murciano buscará defender el título y los 2000 puntos que otorga el galardón.

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La presencia de Jannik Sinner sigue en el aire, debido a sus molestias en la rodilla. Alexander Zverev, Novak Djokovic o Taylor Fritz sí que llegarán en perfecto estado para intentar arrebatarle el título al español.