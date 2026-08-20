Nico Álvarez Varona, el joven tenista que brilló en València y mira a 2027 con ambición

El tenis español se ha convertido en una fuente inagotable de talento en los últimos años. Poco a poco cada vez más jóvenes tenistas se asoman la citcuito ATP y demuestran su calidad, poniendo a España entre los mejores países del mundo a nivel base, pero ahora también en la élite. En ese catálogo de grandes jugadores reluce un nombre con un gran futuro por delante al que las lesiones le han apartado momentáneamente del camino. Nico Álvarez Varona.

El tenista burgalés, de 25 años, de hecho tiene una marca que supera en preocidad a Carlos Alcaraz y a Rafael Nadal. Ahí es nada. Nico Álvarez Varona se convirtió en 2015 en el español más joven en sumar puntos ATP con tan solo catorce años tras su actuación en el ITF Future de Oviedo. Desde ese momento su carrera solo hizo que despegar progresivamente hacia la élite, quemando etapas coherentemente, sumando experiencia y éxitos a su raqueta. En su haber está haber sido Campeón de Europa por equipos y número 7 en el ranking junior.

Uno de los mayores logros hasta la fecha del joven tenista fue precisamente en València. Nico Álvarez Varona se deshizo de un ex top 30 de la ATP como Jan Lennard Struff (6-1, 5-7, 6-2) en la Copa Faulcombridge de este 2026, quien descubrió de primera mano el nivel que es capaz de alcanzar Nico cuando el físico le respeta. Sin embargo el burgalés tuvo que parar debido a problemas físicos en la cadera, de la que se operó en el Hospital IMSKE de València y que todavía le tiene alejado de las pistas.

Su mejor puesto ATP hasta la fecha es el 219 en 2022. Un año en el que tuvo una participación destacada en el Conde de Godó en Barcelona, accediendo al cuadro principal del torneo cargándose a un clásico como Philipp Kohlschreiber y a su compatriota Max Alcalá Gurri. En agosto de ese mismo año perdió la final del Challenger de Liberec (República Checa) contra Jiri Lehecka, actual top 15 del ranking ATP.

Nico Álvarez ha tenido una notable carrera en los torneos ITF y Challenger. El burgalés ha alcanzado tres finales de Challenger, la última en julio de 2025 en Segovia, donde cayó con George Loffhagen, pero dejando claro que está listo para dar un paso más cuando recupere la continuidad y ese nivel que asomaba en su raqueta desde bien joven. En los ITF Nico Álvarez Varona ha sumado hasta nueve finales en los ultimos años con tres victorias, la última en Gijón en 2024 ante Dani Mérida, que este año está asomándose en el top 100 del circuito ATP. Un detalle que refleja perfectamente el potencial de Nico.

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Ahora se centra en su recuperación con el objetivo de regresar al circuito a finales de 2027. Y es que ahora mismo tiene la referencia de los Rafa Jódar, Martín Landaluce o Dani Mérida, que en apenas unos meses se han adaptado al circuito ATP, se han mantenido en el TOP 100 y poco a poco su presencia en los grandes torneos es algo habitual. Nico Álvarez Varona tiene una larga recuperación por delante, pero está listo mentalmente para volver donde lo dejó, competir de tú a tú con jugadores como Struff en este 2026.