WTA
Top 5 de altura en el BBVA Open Internacional de Valencia
El Sporting Club de Tenis será escenario del 13 al 20 de septiembre de la quinta edición del torneo en categoría WTA
La cabeza de serie número uno es Oksana Selekhmeteva, de 23 años, ganadora de dos títulos WTA 125 en 2025 (San Sebastián y Rovereto)
Marina Bassols Ribera es la quinta cabeza de serie y las también españolas Andrea Lázaro y Leyre Romero entran en el Top 10
La italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros en 2022 y ganadora de la primera edición del torneo valenciano en 2021, regresa este año
El Sporting Club de Tenis será escenario, del 13 al 20 de septiembre, del BBVA Open Internacional de Valencia, que afronta su quinta edición como torneo WTA 125. La competición, que nació en 2021 dentro del circuito ITF, es el único torneo WTA que se disputa históricamente en la Comunitat Valenciana. Sobre tierra batida al aire libre y con 115.000 dólares en premios, el cuadro principal reunirá a un destacado grupo de jugadoras, encabezado por un top 5 de relevancia internacional y con una notable presencia española.
La cabeza de serie número uno es Oksana Selekhmeteva, de 23 años, que este 2026 ha pasado a representar a España tras haber sumado dos títulos WTA 125 en 2025 (San Sebastián y Rovereto). Le sigue Veronika Erjavec, número uno eslovena y ganadora este mismo año del WTA 125 de Huzhou, una jugadora en plena progresión tras firmar su mejor ranking histórico en 2026. En tercera posición aparece la austriaca Julia Grabher, exnúmero 54 del mundo y bicampeona WTA 125 (Bari 2022 y Florianópolis 2025), con experiencia en cuadros de Grand Slam. Completa el cuarto puesto la polaca Katarzyna Kawa, que llega en gran forma tras proclamarse campeona del WTA 125 de Modena y del propio Huzhou en 2026. Y cierra este quinteto de honor la española Marina Bassols Ribera, subcampeona de este torneo en 2023 y campeona en 2022 del Open Ciudad de Valencia, que aspira a hacer valer su condición de local.
Tras el Top 5
Junto a Bassols Ribera, el torneo confirma dentro del top 10 a dos españolas más: Andrea Lázaro García, en la séptima posición, y Leyre Romero Gormaz, en la octava, flamante campeona en 2026 del WTA 125 de Foggia. Su presencia consolida a València como una de las citas con mayor peso español del calendario WTA 125, con hasta nueve tenistas nacionales en el cuadro principal, entre ellas Guiomar Maristany Zuleta de Reales, Ángela Fita Boluda, Irene Burillo, Ane Mintegi del Olmo y Ariana Geerlings.
En el apartado internacional figura también un nombre con historia propia en esta cita: la italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros en 2022 y ganadora de la primera edición del torneo valenciano en 2021, cuando aún se disputaba en el circuito ITF.
Anabel Medina valora el cuadro
La directora del torneo, Anabel Medina, pone en valor el nivel de las jugadoras que acudirán a Valencia: “Tener a un top 5 de este nivel, con jugadoras que han ganado títulos WTA 125 esta misma temporada, confirma que València se ha ganado un lugar entre las citas más competitivas del circuito. Y que cuatro españolas estén entre las diez primeras es una gran noticia para nuestro tenis".
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