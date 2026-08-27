Temible camino para Alcaraz en su vuelta al US Open

Carlos Alcaraz ya conoce su camino en el US Open 2026, donde debutará ante el ruso Roman Safiullin, en la que será su vuelta a la competición en individuales desde el pasado mes de abril cuando se lesionó en su muñeca en el duelo de primera ronda en el Barcelona Open. En su defensa del título conseguido el pasado año en Nueva York, el tenista español no tendrá un camino nada fácil pese a partir como el segundo favorito en el cuadro.

Tras su primer paso ante Safiullin, el teórico camino para el murciano sería Faria o Brooksby en segunda ronda, Arnaldi o Walton en tercera y ya en octavos una posible primera piedra más que temible, con Tommy Paul o Alexander Bublik. Shelton o Fils serían los hipotéticos rivales para cuartos de final y Djokovic en semifinales.

Un camino de menos a más con dos pruebas que pueden ser muy duras en octavos y sobre todo en cuartos, donde se podría encontrar con uno de los dos recientes campeones de Masters 1000. Shelton se hizo con el título en Montreal, mientras que Fils lo fue en Cincinnati.

Por su parte, Rafa Jódar partirá desde el lado más alto del cuadro, topando con el australiano Kokkinakis en primera ronda y con un camino con también obstáculos complicados, teniendo como posible rival en tercera ronda a Casper Ruud. De Miñaur sería el potencial rival en octavos y Zverev en cuartos.

El alemán, número uno en el torneo, debutará ante el italiano Sonego y tendrá un camino teórico más fácil que Alcaraz hasta los octavos, donde se puede encontrar con Lorenzo Musetti. Menos suerte ha tenido también Djokovic, que debutará ante el argentino Navone y puede medirse en segunda ronda con Wawrinka o Berrettini, que brindarán el duelo más especial de primera ronda.

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Etcheverry, Rublev o Nakashima y Tiafoe o Medvedev forman el camino teórico del serbio hasta los cuartos de final.

Fuente: Sport