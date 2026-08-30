Carlos Alcaraz - Roman Saifullin: Hora y dónde ver el US Open 2026 en directo por televisión y online

Carlos Alcaraz vuelve a las pistas y lo hace en la ultima cita de Grand Slam de la temporada. El tenista español ya ha superado sus problemas físicos en la muñeca y se ha preparado todo el verano a conciencia para luchar por el US Open. La ausencia de Jannik Sinner y su larga ausencia por esta lesión brindan una buena oportunidad a Alcaraz de paliar la inactividad y el bajón en el ranking ATP estos meses. Sin emabrgo Alcaraz ya ha avisado de que el torneo irá marcando su objetivo, después de tantos meses sin coger una raqueta a nivel competitivo.

Evidentemente el tenista del Palmar siempre es favorito cuando su nombre aparece en el cuadro de un torneo, más aún si se trata de un US Open donde ya ha ganado en dos ocasiones. El primer paso de Carlos Alcaraz será ante Roman Saifullin. El ruso es un veterano del circuito y seguro que se convierte en un rival incómodo para Alcaraz siendo la piedra de toque tras su lesión.

Carlos Alcaraz - Roman Saifullin: Hora y donde ver el US Open 2026 en directo por televisión y online

El US Open arrancó su cuadro principal este domingo con la participación de los primeros tenistas españoles; Pablo Carreño y Dani Mérida. Carlos Alcaraz tendrá que esperar a este lunes 31 de agosto para hacer su debut en Flushing Meadows. El duelo entre el tenista español y el ruso está programado para las 19:30 horas según el turno de partido.

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Los aficionados al tenis podrán seguir este partido y todo el US Open en directo por televisión y online a través de Movistar en sus canales temáticos además de según el partido en Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8).