Dani Mérida da la primera alegría española en el US Open

Dani Mérida se ha plantado en el US Open para confirmar que está viviendo una gira norteamericana en un grandísimo estado de forma. El tenista español ha superado la primera ronda del último grande de la temporada con cierta facilidad. El madrileño ha derrotado en tres sets a Márton Fucsovics por un contundente 6-4, 6-4, 6-2.

El joven tenista se plantaba en el US Open con el ránking ATP más alto de su carrera en la posición 39. En Cincinatti alcanzó la tercera ronda donde cayó con el local Taylor Fritz, mientras que en el Masters de Canadá tocó los cuartos de final, perdiendo con Learner Tien y tras la victoria del título en Umag (Croacia) en julio ante Dzumhur.

A Mérida no le ha podido la presión del primer día y se ha impuesto a Fucsovics, superando el primer obstáculo en el US Open. El partido no pudo empezar de la mejor manera con un break del español que le permitía ponerse 2-0 arriba. La batalla contra el húngaro continuó aunque esa ventaja inicial le serviría a Mérida para llevarse la primera manga en 32 minutos.

El segundo set se resolvió por el mismo resultado un 6-4 que comenzó a fraguarse tarde puesto que Fucsovics fue el primero en romper el servicio, anticipando una serie de break entre ambos que deparó en el 4-4. Mérida lejos de arrugarse hizo la rotura para el 5-4, cerrándolo con un 40-0 en el último juego.

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La tercera manga no tuvo excesiva historia. Mérida tenía el partido cuesta abajo y se puso rápidamente con un 4-1 que anticipaba la victoria del madrileño. Mérida ya está en segunda ronda y ahora espera a un rival que saldrá del Cilic - Rublev.