Carlos Taberner, ante el reto de ganar su primer partido en un Grand Slam

Carlos Taberner entra este martes en juego en el US Open y lo hace siendo el único representante valenciano en el último Grand Slam del año. Un torneo al que llega sin pasar por la fase previa gracias a la renuncia de Jannik Sinner y con la motivación de lograr, a sus 29 años, la que sería su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam.

Hasta la fecha, el pupilo de Carlos Calderón ha tenido siete presencias en torneos de Grand Slam y en todas ellas cayó en primera ronda, por lo que su partido ante el belga Zizou Bergs se presenta como una oportunidad propicia para superar su tope en uno de los cuatro 'grandes' del calendario ATP. El belga, número 37 de la ATP y 31º cabeza de serie, parte como favorito, pero en un partido sin precedentes entre ambos, Taberner intentará sorprenderle.

El valenciano solo se había clasificado una vez en su carrera para el último Grad Slam del año y fue en 2021. Entonces, perdió ante el holandés Botic Van de Zandschulp en un partido a cinco sets en el que dejó escapar su ventaja de 2-0. Cinco años después le llega la oportunidad de quitarse aquella espina clavada.

Carlos Taberner, subcampeón en Umag / ATP

Los anteriores Grand Slams

La primera participación de Carlos Taberner en un cuadro final de un Grand Slam fue en 2018 en Roland Garros. Tras superar la fase previa imponiéndose a Yannick Maden, Jurgen Melzer y Óscar Otte, cayó en primera ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas en cuatro sets. Repitió tres aós después en el torneo parisino, perdiendo ante Roman Safiullin en su estreno.

En 2022 entraba directo en el Australian Open sin tener que pasar por la fase previa, aunque cedía contra el alemán Dominik Koepfer, de nuevo en cuatro mangas. El mismo año volvía a jugar sobre la arcilla de París, cayendo ante Borna Coric y se estrenaba un mes después en Wimbledon, donde cayó eliminado ante el estadounidense Reilly Opelka.

Tuvo que esperar hasta 2026 para volver a jugar un partido de Gran Slam y fue en el Abierto de Australia. En esta ocasión se topó con el italiano Lorenzo Sonego, quien se impuso en tres sets.

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Seis meses lesionado

Desde entonces, Taberner estuvo lejos de las pistas seis meses por una lesión. Un contratiempo que le hizo bajar en el ranking hasta la posición 406 que tiene en la actualidad, aunque no le impidió entrar en el US Open al tener el ranking protegido.