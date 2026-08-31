Rafa Jódar - Thanasi Kokkinakis: Hora y dónde ver el US Open 2026 en directo por televisión y online

La armada española ya ha empezado su camino en el US Open para alzarse con el último grande de la temporada. Dani Mérida, Carlos Alcaraz, Jaume Munar... y Rafa Jódar, entre otros, completan un buen grupo de jugadores españoles que buscarán la gloria en Flushing Meadows. Sin lugar a dudas la gran sensación de la temporada en el tenis español es Rafa Jódar. El madrileño ha tenido una escalada espectacular desde inicio de la temporada asentándose en el TOP 15 ATP.

Además Jódar ha tenido una buena gira norteamericana. En Washington alcanzó la final ante Fritz, en el Masters 1000 de Canadá logró las semfinales ante Nakashima y en Cincinatti cayó en los cuartos de final ante Cobolli. Así pues el joven tenista tiene una gran oportunidad de rematar el verano con un gran actuación en el US Open. El primer obstáculo en el camino de Jódar será el australiano Thanasi Kokkinakis.

Rafa Jódar - Thanasi Kokkinakis: Hora y donde ver el US Open 2026 en directo por televisión y online

El US Open arrancó su cuadro principal este domingo con la participación de los primeros tenistas españoles; Pablo Carreño y Dani Mérida. El primero no pudo completar la remontada, mientras que el madrileño accedió a la segunda ras derrotar en tres sets a Fucsovics. Rafa Jódar tendrá que esperar a este martes 1 de septiembre para hacer su debut en Flushing Meadows. El duelo entre el tenista español y el australiano está programado para las 22:00 horas según el turno de partido. La jornada arrancará a las 17:00 horas en la España peninsular.

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Los aficionados al tenis podrán seguir este partido y todo el US Open en directo por televisión y online a través de Movistar en sus canales temáticos además de según el partido en Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8).