"El cambio a septiembre nos permite traer a jugadoras de mayor nivel"

El BBVA Open Internacional de Valencia WTA 125 cuenta ya los días para iniciar una nueva edición que se celebrará del 13 al 20 de septiembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia. El único torneo del circuito internacional WTA que se celebra en la Comunitat Valenciana estrena este año ubicación en el calendario y aspira a seguir creciendo. La valenciana Anabel Medina, directora del torneo y extenista profesional, analiza para SUPER todos los detalles de una edición que se presenta apasionante.

La competición contará con la presencia de jugadoras del circuito internacional, incluidas tenistas del top 100 del ranking WTA, lo que refuerza el nivel deportivo de esta edición.

Anabel Medina durante la presentación de BBVA Open Internacional de Valencia WTA 125, con Ma Jose Catala y Anabel Medina, entre otros asistentes. (FOTOS: LUCIA COMPANY) / Fernando Bustamante / LEV

Este año, el torneo cambia de ubicación en el calendario y se celebrará del 13 al 20 de septiembre. Se sitúa en el calendario tras la disputa del US Open en Nueva York, último Grand Slam de la temporada, y antes del inicio de la gira asiática, en un tramo del circuito en el que las jugadoras ajustan su preparación competitiva en distintas superficies. ¿Qué les ha llevado a tomar esta decisión y cómo valora estas nuevas fechas?

Buscábamos unas fechas que nos permitieran mejorar en dos aspectos importantes. Por un lado, que el público pueda disfrutar más del torneo, con unas condiciones más agradables para estar en el club y vivir toda la semana de competición. Y por otro, que nos permitan trabajar con más posibilidades a la hora de confeccionar el cuadro y atraer a jugadoras de mayor nivel.

Creo que estas fechas nos dan esas dos cosas y estamos muy ilusionados con que el cambio funcione. Al final, queremos que tanto las jugadoras como el público estén cómodos y que el torneo siga creciendo también a nivel deportivo.

El BBVA Open ha mantenido una línea ascendente desde su nacimiento hasta consolidarse como un gran torneo en el calendario. Cada año el reto es mayor, superar a la edición anterior cada vez es un objetivo más exigente. ¿Esta edición el torneo sigue creciendo?

Sí, y ese es precisamente el objetivo. Cuando empezamos ya teníamos claro que queríamos hacer un torneo importante, pero no solo durante una edición, sino construir algo que fuera creciendo cada año. Y llega un momento en el que es difícil sorprender porque ya has hecho muchas cosas, pero siempre encontramos nuevos retos.

Este año hemos vuelto a intentar dar un paso más, tanto a nivel deportivo como de experiencia para el público. Creo que el torneo está muy consolidado, pero eso no significa que nos acomodemos. Al contrario, cada edición nos obliga a buscar cómo podemos hacerlo un poquito mejor.

Dirigir el único WTA 125 de la Comunitat Valenciana, ¿qué significa para usted como valenciana? ¿El hecho de que haya tan pocos torneos WTA en España demuestra la dificultad que conlleva?

Para mí significa muchísimo. Soy valenciana, he jugado muchísimos años aquí y poder tener un torneo de este nivel en casa es algo muy especial. Además, sé perfectamente lo difícil que es organizar y mantener un torneo así.

En España tenemos una tradición tenística enorme, pero no tenemos tantos torneos WTA como nos gustaría, así que poder mantener este durante todos estos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Al final, detrás de un torneo hay muchísimo trabajo y muchas personas, y conseguir darle continuidad es uno de los grandes retos.

¿Está satisfecha con el cuadro de esta edición? ¿Qué jugadoras destaca?

Sí, estoy muy contenta. Creo que tenemos un cuadro muy interesante y bastante equilibrado, con jugadoras jóvenes que están creciendo muchísimo y otras con mucha experiencia. Siempre intentamos que haya nombres que atraigan al público, pero también que puedan venir jugadoras que estén en un momento importante de su carrera y que puedan dar ese salto.

Creo que vamos a tener una semana de muy buen tenis y espero que el público pueda disfrutar mucho de los partidos.

Un año más, ¿habrá representación valenciana?

Sí, este año tenemos a Leyre Romero y a Ángela Fita, y para mí es una noticia muy buena. Además, hay algo que me hace especial ilusión: en ediciones anteriores las dos necesitaron una wild card para poder jugar el torneo y este año ya entran directamente por ranking. Eso demuestra que están haciendo las cosas bien y que su progresión está siendo muy buena.

Para mí es muy bonito poder ver esa evolución dentro del propio torneo. Que jugadoras valencianas hayan ido creciendo y que ahora puedan estar aquí por méritos propios es una de las cosas que más ilusión me hace.

La sostenibilidad y el medioambiente, ¿sigue siendo una prioridad para la organización?

Sí, totalmente. Desde el principio hemos intentado que la sostenibilidad no fuera simplemente algo que quedara bonito en el discurso, sino que estuviera presente en la organización.

Siempre hay cosas que mejorar, pero seguimos trabajando para reducir residuos, utilizar los recursos de una manera más responsable y conseguir que el impacto del torneo sea cada vez menor. Es un tema que queremos seguir cuidando edición tras edición.

De nuevo la sede es el Sporting Club de Tenis. ¿Un escenario perfecto para un torneo en plena ciudad?

Para mí sí. El Sporting tiene algo que nos gusta mucho: está dentro de Valencia, pero cuando entras parece que estás en un espacio completamente diferente. Además, es un club con mucha historia y mucha tradición de tenis.

Y creo que para el público también es muy cómodo. Estás en plena ciudad y eso facilita mucho que la gente pueda acercarse, venir a pasar un rato y disfrutar del torneo.

Mantienen la unión con Tenium, con BBVA… La estabilidad del torneo a nivel organizativo y de patrocinio, ¿es una de las claves del éxito?

Sin ninguna duda. Un torneo de este nivel no lo puede sacar adelante una sola persona ni una sola empresa. Necesitas un equipo que crea en el proyecto y unos patrocinadores que quieran seguir acompañándote año tras año.

Tener esa continuidad nos permite trabajar con tranquilidad y pensar no solo en la edición de este año, sino también en lo que queremos hacer en el futuro. Que BBVA, Tenium y el resto de colaboradores sigan confiando en el proyecto es fundamental.

Este año los trofeos hacen un guiño a la cultura valenciana, uniendo el tenis y el mundo fallero. ¿Cómo surgió la idea?

Nos apetecía que los trofeos tuvieran algo que identificara a Valencia. Al final, cuando vienen jugadoras de muchos países, siempre quieres que se lleven un recuerdo de la ciudad y de nuestra cultura.

Y las Fallas son una parte muy importante de Valencia. Nos pareció bonito unir dos mundos que aparentemente son muy diferentes, como el tenis y las Fallas, y hacer algo que fuera muy nuestro. Creo que además los trofeos han quedado muy bonitos y tienen un significado especial.

¿Habrá también este año actividades paralelas?

Sí, y para nosotros son una parte muy importante del torneo. Tendremos un día dedicado a la mujer, que creo que es una iniciativa muy bonita y que cada año tiene más sentido.

También volveremos a hacer los clinics para niños, porque nos encanta que puedan acercarse al tenis, jugar y disfrutar con las jugadoras. Y además tendremos la visita de colegios durante la semana.

Es algo que nos hace especial ilusión porque permite que muchos niños conozcan el torneo desde dentro, vean tenis profesional y, quién sabe, quizás alguno se anime a coger una raqueta y empezar a jugar. Al final, también queremos que el BBVA Open deje ese legado y acerque el tenis a la gente más joven.

¿Cómo va la venta de entradas?

Estamos muy contentos. La respuesta está siendo muy buena y eso siempre es una alegría porque al final trabajamos para que el torneo tenga público y ambiente.

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Todavía quedan entradas, así que animaría a la gente que tenga pensado venir a que no lo deje para el último momento, sobre todo para las jornadas más importantes. Queremos que el Sporting esté lleno y que las jugadoras sientan también ese apoyo desde la grada.