Paula Badosa se da una alegría en el US Open y avanza a segunda ronda
La tenista española remata el segundo set en la reanudación en apenas diez minutos
Ni el enésimo periodo de inactividad por lesión ni la lluvia ha impedido que Paula Badosa se lleve su primera alegría en el US Open. La española ha superado la primera ronda en su ciudad natal tras superar a Daria Kasatkina en dos sets en un partido que se aplazó hasta la tarde del miércoles por las constantes precipitaciones en Nueva York.
Badosa llevaba cuarenta días sin competir después de una intervención quirúrgica que le impidió participar en el inicio de la gira norteamericana. La española había recuperado el ritmo tras muchos meses fuera por problemas físicos, pero de nuevo, tuvo que parar, eso sí, con vistas a llegar lista al US Open.
La tenista española ha vuelto a tirar de coraje para demostrar el talento que tiene y terminar con Kasatkina (6-1, 6-4) en un partido que se complicó tras la reanudación. Badosa arrasó a su rival en el primer set y encarriló el segundo hasta desperdiciar varias bolas de partido antes de la suspensión.
Ya este miércoles Badosa necesitó de diez minutos para superar a una Kasatkina, eso sí, que logró cuatro juegos para amenazar la victoria de la española. Ahora la española tendrá otra dura rival en segunda ronda, donde se enfrentará a la local, Coco Gauff.
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