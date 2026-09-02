Victoria de prestigio de Dani Mérida que da otro paso adelante en el US Open

El tenis español está viviendo una jornada positiva en el US Open. El cuadro femenino Paula Badosa ya ha avanzado a la segunda ronda tras derrotar a Daria Kastakina, mientras que en la competición masculina Jaume Munar ha caído con Rinderknech. Sin embargo la alegría la ha dado un Dani Mérida que no tiene techo. El joven tenista ha accedido a la tercera ronda del último grande de la temporada por la puerta grande, derrotando a Andrey Rublev en cuatro sets (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) y supera su mejor participación en un Grand Slam.

El rival no era sencillo para Mérida. Rublev era el primer hueso duro que se encontraba en el camino el madrileño, pero lo superó con cierta facilidad pese a ser un veterano del circuito y un TOP 25 en la actualidad. La primera manga se la llevó el ruso, eso sí, pasando por el tie break después de que ninguno se rompiera el servicio.

A partir de ahí Mérida sumó galones para ganar los tres sets siguientes y finiquitar el partido. Mérida solo necesitó treinta minutos para ganar la segunda manga, que arrancó con dos breaks consecutivos a Rublev. En el tercero se mantuvo la igualdad hasta que el español rompió para 4-3 y ya en el cuarto, pese a la rotura inicial del ruso, Mérida enlazó dos más para remontar el set y cerrar el partido.

Noticias relacionadas

Mérida, que ya está entre los 40 mejores del ránking ATP, se medirá al local Alex Michelsen que ha derrotado a su compatriota Brandon Nakashima, semifinalista en Cincinatti y finalista en Canadá.