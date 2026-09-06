Carlos Alcaraz ha vuelto a las pistas en la ultima cita de Grand Slam de la temporada. El tenista español ya ha superado sus problemas físicos en la muñeca y se ha preparado todo el verano a conciencia para luchar por el US Open. La ausencia de Jannik Sinner y su larga ausencia por esta lesión brindan una buena oportunidad a Alcaraz de paliar la inactividad y el bajón en el ranking ATP estos meses. Sin emabrgo Alcaraz ya ha avisado de que el torneo irá marcando su objetivo, después de tantos meses sin coger una raqueta a nivel competitivo.

Evidentemente el tenista del Palmar siempre es favorito cuando su nombre aparece en el cuadro de un torneo, más aún si se trata de un US Open donde ya ha ganado en dos ocasiones. No obstante Alcaraz se ha ido sintiendo cómodo hasta el punto de alcanzar los octavos de final con más o menos solvencia. Sin embargo el siguiente obstáculo del español sube el nivel de exigencia con el duelo frente al local Tommy Paul

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Hora y dónde ver el US Open 2026 en directo por televisión y online

El US Open cierra su primera semana de competición con la disputa de estos octavos de final. Carlos Alcaraz entra en acción en una eliminatoria complicada ante el norteamericnao. El duelo entre Alcaraz y Paul está programado no antes de las 20:00 horas de este domingo 6 de septiembre.

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Los aficionados al tenis podrán seguir este partido y todo el US Open en directo por televisión y online a través de Movistar en sus canales temáticos además de según el partido en Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8).